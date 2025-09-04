Sobe para 17 o número de mortos em acidente no Elevador Glória, tradicional bondinho de Lisboa

A polícia investiga os destroços do Elevador da Glória um dia após o acidente que matou 17 pessoas em Lisboa - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Subiu para 17 o número de mortos no descarrilamento do Elevador da Glória, tradicional bondinho no centro de Lisboa. O balanço anterior era de 15 mortes, mas dois feridos morreram durante a noite de quarta-feira (3/9), segundo informações divulgadas pela diretora da Proteção Civil, Margarida Castro, nesta quinta-feira (4/9).

O acidente, que aconteceu na tarde de quarta-feira (3/9), também deixou 21 feridos, 11 deles estrangeiros: dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano. Margarida Castro disse que a nacionalidade dos mortos será divulgada posteriormente pelo Ministério Público.

Bombeiros carregam um corpo em uma maca no local do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa, em 3 de setembro de 2025 (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

O famoso bondinho que liga a Praça do Rossio às localidades do Bairro Alto e Príncipe Real saiu dos trilhos e colidiu com um edifício. A Justiça portuguesa anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas do acidente.

O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, chamou o acidente de "uma tragédia que nunca havia ocorrido em nossa cidade".

O gabinete do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, afirmou que os fatos "causaram dor às famílias e consternação ao país". A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou condolências às famílias.

O Itamaraty informou que o governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do descarrilhamento do Elevador da Glória e manifestou solidariedade ao governo e ao povo de Portugal. Até o momento, não há registro de vítimas brasileiras.

Testemunha detalha acidente no elevador da Glória: "Amassou como papelão"

Com informações da AFP*