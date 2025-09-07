Carlo Acutis: papa Leão XIV canoniza primeiro santo millennial

O adolescente italiano Carlo Acutis foi oficialmente canonizdo neste domingo (7), em uma cerimônia presidida pelo papa Leão XIV na Praça São Pedro, no Vaticano. Conhecido como o “Influenciador de Deus” por sua atuação nas redes sociais para divulgar a fé católica, Acutis tornou-se o primeiro santo da geração millennial — formada por pessoas nascidas entre as décadas de 1980 e 1990.
Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, no dia 12 de outubro, data que coincide com a celebração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E essa não é a única ligação do novo santo com o país: o milagre que levou à sua betificação, em 2020, envolveu a cura inexplicável de uma criança brasileira, em Campo Grande (MS), após o contato com uma peça de roupa que havia pertencido ao jovem italiano e continha vestígios de seu sangue.
Na mesma celebração, foi declarado santo da Igreja Católica o jovem italiano Pier Giorgio Frassati, conhecido por seu engajamento social e profundo espírito de caridade cristã. A cerimônia reuniu milhares de fiéis e autoridades civis, entre elas o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e o presidente da Câmara dos Deputados, Lorenzo Fontana.
Durante a abertura do rito solene, Leão XIV destacou o exemplo de fé e serviço dos dois novos santos. “Todos vocês, todos nós juntos, somos chamados a ser santos”, afirmou o pontífice, em sua primeira canonização desde que foi eleito em maio deste ano.