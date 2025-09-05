O que é o 'kit santidade' desenvolvido por Carlo Acutis

Frei Flávio, reitor e pároco da basílica São Francisco de Assis de Brasília, compartilha que Carlo chamava a Eucaristia de 'minha estrada para o céu'. Ele participava da missa e comungava diariamente, considerando a Eucaristia o centro de sua vida espiritualAmanda S. Feitoza/C.B/D.A/Press
Tinha profunda devoção à Virgem Maria, especialmente ao Rosário. Considerava Nossa Senhora sua confidente e fonte de inspiração para viver a santidadeEd Alves/CB
Carlo dedicava tempo diariamente à leitura da Bíblia, buscando orientação e fortalecimento espiritual nas Escrituras SagradasDivulgação
A prática regular da confissão era essencial para Carlo, permitindo-lhe se manter em estado de graça e crescer na vida espiritualAmanda S. Feitoza/C.B/D.A/Press
Ele demonstrava grande compaixão pelos necessitados, dedicando tempo e recursos para ajudar os mais pobres e marginalizadosAmanda S. Feitoza/C.B/D.A/Press
Carlo utilizava suas habilidades em informática para evangelizar, criando um site que documentava milagres eucarísticos ao redor do mundoReprodução/Vatican News
Seu exemplo inspirou muitos jovens a buscar uma vida de santidade, mostrando que é possível viver a fé de forma autêntica na juventudeJoão Pedro Carvalho - CB/DA Press
Mesmo diante de sua doença terminal, Carlo manteve uma atitude de fé inabalávelJoão Pedro Carvalho - CB/DA Press
Em 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis será canonizado pelo Papa Leão XIV, tornando-se o primeiro santo millennial da Igreja CatólicaDivulgação
O legado de Carlo continua vivo, com seu site sobre milagres eucarísticos sendo acessado por milhares de pessoas em todo o mundoDivulgação
Carlo é considerado um modelo de santidade para os tempos modernos, integrando fé, tecnologia e vida cotidiana de maneira exemplarArquivo
O 'Kit Santidade' de Carlo Acutis evidencia que qualquer pessoa pode cultivar uma vida com propósito e valores. Pequenas escolhas e atitudes consistentes têm o poder de transformar a rotina e inspirar uma existência mais significativaDivulgação