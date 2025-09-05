SANTO MILLENIAL

O que é o 'kit santidade' desenvolvido por Carlo Acutis

Termo 'kit santidade' se refere a um conjunto de práticas espirituais que Carlo Acutis desenvolveu para viver a santidade no cotidiano. Confira quais são

Por Amanda S. Feitoza
'A minha estrada para o céu'

Frei Flávio, reitor e pároco da basílica São Francisco de Assis de Brasília, compartilha que Carlo chamava a Eucaristia de 'minha estrada para o céu'. Ele participava da missa e comungava diariamente, considerando a Eucaristia o centro de sua vida espiritual

Devoção a Nossa Senhora

Tinha profunda devoção à Virgem Maria, especialmente ao Rosário. Considerava Nossa Senhora sua confidente e fonte de inspiração para viver a santidade

Leitura diária da bíblia

Carlo dedicava tempo diariamente à leitura da Bíblia, buscando orientação e fortalecimento espiritual nas Escrituras Sagradas

Confissão frequente

A prática regular da confissão era essencial para Carlo, permitindo-lhe se manter em estado de graça e crescer na vida espiritual

Cuidado com os pobres

Ele demonstrava grande compaixão pelos necessitados, dedicando tempo e recursos para ajudar os mais pobres e marginalizados

Uso responsável da tecnologia

Carlo utilizava suas habilidades em informática para evangelizar, criando um site que documentava milagres eucarísticos ao redor do mundo

Influência positiva entre os jovens

Seu exemplo inspirou muitos jovens a buscar uma vida de santidade, mostrando que é possível viver a fé de forma autêntica na juventude

Testemunho

Mesmo diante de sua doença terminal, Carlo manteve uma atitude de fé inabalável

Canonização

Em 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis será canonizado pelo Papa Leão XIV, tornando-se o primeiro santo millennial da Igreja Católica

Legado

O legado de Carlo continua vivo, com seu site sobre milagres eucarísticos sendo acessado por milhares de pessoas em todo o mundo

Santidade contemporânea

Carlo é considerado um modelo de santidade para os tempos modernos, integrando fé, tecnologia e vida cotidiana de maneira exemplar

Santidade ao alcance de todos

O 'Kit Santidade' de Carlo Acutis evidencia que qualquer pessoa pode cultivar uma vida com propósito e valores. Pequenas escolhas e atitudes consistentes têm o poder de transformar a rotina e inspirar uma existência mais significativa

