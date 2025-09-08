Saiba como foi a canonização do primeiro santo da geração millennial

Durante a missa, o papa declarou, oficialmente, santo Acutis, o "ciberapóstolo", já que dedicou grande parte de sua vida a divulgar a fé católica na internet - (crédito: AFP)

O papa Leão XIV canonizou, na manhã de ontem, o italiano Carlo Acutis como o primeiro santo millennial da história da Igreja Católica — geração compreendida entre os nascidos entre 1980 e 1995. A missa solene foi realizada na Praça São Pedro, no Vaticano, onde se reuniram milhares de pessoas para celebrar a santificação do adolescente conhecido como o "influenciador de Deus", que morreu em 2006, com apenas 15 anos, vítima de uma leucemia.

Durante a missa, o papa declarou, oficialmente, santo Acutis, o "ciberapóstolo", já que dedicou grande parte de sua vida a divulgar a fé católica na internet. Na cerimônia, o pontífice também canonizou outro italiano que morreu ainda jovem, o estudante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), apaixonado por alpinismo, conhecido por seu compromisso social e espiritual.

Segundo o líder da Igreja Católica, o exemplo de ambos "é um convite dirigido a todos nós, especialmente aos jovens, para não desperdiçar a vida, mas orientá-la para o alto e transformá-la em uma obra-prima".

A primeira cerimônia de canonização conduzida pelo papa Leão XIV desde sua eleição, em maio, ocorreu em pleno Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja Católica, que já atraiu a Roma mais de 24 milhões de pessoas, de acordo com o Vaticano. "Estou contente por ver tantos jovens!", disse o papa Leão XIV, poucos minutos antes do início da cerimônia.

Sob um sol radiante e um importante esquema de segurança, cerca de 80 mil pessoas, muitas delas jovens carregavam bandeiras de seus países ou imagens de Acutis. "Carlo Acutis foi um exemplo para mim, porque soube combinar sua vida cotidiana — a escola, o futebol e sua paixão pela informática — com uma fé inabalável", disse Filippo Bellaviti, de 17 anos, natural de Vignate, perto de Milão.

Leia também: Mãe de Carlo Acutis participa da canonização do filho em Roma

Vocação precoce

Nascido em Londres , em 1991, no seio de uma família italiana abastada e pouco praticante, Acutis cresceu em Milão e mostrou desde muito cedo grande fervor religioso.

A canonização deveria ocorrer em 27 de abril, mas foi adiada devido à morte do papa Francisco. Segundo a Igreja, o novo santo era muito talentoso em informática e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos.

Na adolescência, uniu sua fé à tecnologia: criou um site onde catalogou cerca 136 milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja — relatos de manifestações sobrenaturais ligadas à Eucaristia, sem explicações científicas.

O corpo do jovem está exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, na região central da Itália. Segundo o Vaticano, seus restos mortais foram "recompostos", embora os detalhes do processo não tenham sido divulgados.

Acutis foi beatificado em 2020, quando Vaticano lhe atribui dois milagres que o qualificaram para ser canonizado: a cura de um menino brasileiro com uma rara condição no pâncreas e a de uma estudante costarriquenha gravemente ferida em um acidente.

Em Assis, onde o túmulo de Acutis atrai todos os anos centenas de milhares de peregrinos e curiosos, a diocese instalou telões para acompanhar a cerimônia. "Eu sei que muitos virão, muitos assistirão pela televisão. E tenho certeza de que Carlos agradece a todos", declarou sua mãe, Antonia Salzano, em um vídeo publicado pela Diocese de Assis.

Com cerca de um milhão de visitantes em 2024, esta diocese registra o aumento contínuo da presença no Santuário do Despojamento, onde o corpo do adolescente de face rechonchuda e cabelos escuros repousa em jeans, tênis Nike e roupas esportivas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Processo" muito rápido

A canonização, que segue a beatificação, é o resultado de um processo longo e meticuloso e só pode ser aprovada pelo papa. Para isso, o futuro santo precisa ter morrido há pelo menos cinco anos, uma existência cristã exemplar e ter realizado pelo menos dois milagres, um deles após a beatificação.Esta decisão é objeto de um "processo", uma investigação conduzida no Vaticano pelo Dicastério das Causas dos Santos, na qual especialistas como médicos e teólogos se encarregam de avaliar se houve milagres, que geralmente são curas sem explicação científica.

O processo de canonização do jovem Carlo Acutis foi muito rápido, algo pouco habitual. Já Pier Giorgio Frassati, também canonizado ontem, morreu há 100 anos. Frassati nasceu em Turim em uma família burguesa e rompeu com a trajetória de seu pai, senador e fundador do jornal La Stampa, para se colocar ao serviço dos pobres e doentes de sua cidade. Falecido aos 24 anos devido à poliomielite, foi erigido pela Igreja Católica como modelo de caridade. Mais de 30 anos após sua beatificação por João Paulo II, em 1990, o Vaticano reconheceu um segundo milagre no final de 2024: a cura inexplicável de um jovem americano em coma.