Igreja Católica tem mais dois jovens santos; Carlo e Frassati são canonizados

O papa Leão XIV canonizou neste domingo (7/9) os jovens Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Esta foi a primeira vez que o pontífice, eleito em maio, presidiu uma cerimônia de canonização. Durante a abertura da cerimônia, o pontífice destacou o exemplo de fé e serviço dos dois novos santos. “Todos vocês, todos nós juntos, somos chamados a ser santos”, afirmou o religioso.

Acutis é conhecido como "Influenciador de Deus" por sua atuação nas redes sociais para divulgar a fé católica. Ele é o primeiro santo millennial — geração compreendida entre os nascidos entre 1980 e 1995. Acutis morreu em 2006, aos 15 anos em decorrência de uma leucemia.

O jovem italiano Pier Giorgio Frassati é conhecido por seu compromisso social e espiritual. Frassati morreu em 1925, vítima de poliomielite. "Ele nasceu em Turim em 6 de abril de 1901, em uma das famílias burguesas mais influentes da cidade", diz trecho da briografia lida durante a missa pelo prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, card. Marcello Semeraro.

Segundo o Vaticano, 80 mil fiéis acompanharam a cerimônia na Praça São Pedro. Entre as autoridades presente na celebração estavam: o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e o presidente da Câmara dos Deputados, Lorenzo Fontana. Também estavam na missa familiares de Acutis.

Durante a celebração, Leão XIV reforçou seu pedido pelo fim dos conflitos, especialmente em Israel e na Ucrânia. “Aos governantes repito: ouçam a voz da consciência! As aparentes vitórias obtidas com as armas, semeando morte e destruição, são na realidade derrotas e nunca promovem paz e segurança”.

Quem foi Carlo Acutis?

Leia a integra da biografia de Carlo Acutis lida pelo prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, durante a canonização:

"Carlo Acutis é o primeiro santo da geração millennial. Ele nasceu em Londres (Reino Unido) em 3 de maio de 1991. Na época, seus pais, ambos originários da Itália, moravam em Londres, onde seu pai trabalhava. Carlo foi batizado duas semanas após seu nascimento.

No outono daquele ano, a família retornou a Milão, onde Carlo frequentou a escola primária no Instituto Tommaseo, administrado pelas Irmãs de Santa Marcelina (Marcelinas). Ele foi autorizado a receber sua Primeira Comunhão aos sete anos de idade no Mosteiro das Eremitas Ambrosianas em Bernaga di Perego (Lecco).

Ao longo de sua vida, Carlo demonstrou profunda devoção à Eucaristia. Participava da Missa todos os dias e fazia uma "comunhão espiritual" nos dias em que estava ocupado com os estudos. Frequentemente realizava pequenos sacrifícios em reparação pela falta de amor demonstrada a Jesus na Eucaristia e contava histórias sobre isso aos seus amigos. Suas palavras, "A Eucaristia é minha auto-estrada para o céu", tornaram-se famosas.

Após o ensino fundamental, matriculou-se no clássico Instituto Leone XIII, em Milão, fundado pela Companhia de Jesus. Além de suas atividades escolares, foi catequista em sua paróquia, Santa Maria Segreta, em Milão, onde aprendeu a projetar e criar páginas web enquanto trabalhava no site da paróquia com um aluno de engenharia da computação. Desenvolveu tamanha paixão por esse tipo de trabalho que, no verão de 2006, projetou um site para um projeto de promoção do voluntariado em sua escola e trabalhou na página da Pontifícia Academia Cultorum Martyrum, da qual sua mãe participava. Ele também usou o computador para criar um layout para a oração do Rosário.

Carlo era um adolescente alegre e extrovertido, de bom coração. Não escondia sua fé e seu amor por Jesus. Estava sempre disposto a ajudar um colega necessitado e era amigo dos pobres de sua vizinhança, dando-lhes parte de sua mesada quando pediam ajuda. Ele costumava dizer: "Estar sempre perto de Jesus, esse é o meu projeto de vida". Enquanto passava parte das férias de verão em Assis (Perúgia), adotou a espiritualidade franciscana de alegria, contemplação e respeito pela criação, busca pela paz e proximidade com os mais necessitados.

Em outubro de 2006, foi diagnosticado com uma forma agressiva de leucemia. Em poucos dias, sua saúde piorou. Ele ofereceu seu sofrimento ao Santo Padre, pelo bem da Igreja e pela esperança de ir para o céu. Após ser internado no Hospital San Gerardo, em Monza, recebeu o Sacramento da Unção dos Enfermos. Em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos e 5 meses, Carlo faleceu.

Seu corpo foi sepultado inicialmente no túmulo da família em Ternengo (Biella) e, posteriormente, transferido para o cemitério de Assis. Há alguns anos, ele é conservado no Santuário do Despojamento, na mesma cidade de São Francisco, onde é exposto à veneração de um grande número de fiéis provenientes de todo o mundo".

Quem foi Pier Giorgio Frassati?

Leia a integra da biografia de Pier Giorgio Frassati lida pelo prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, durante a canonização:

"Cem anos se passaram desde a morte do Beato Pier Giorgio FRASSATI, em 4 de julho de 1925. Ele nasceu em Turim em 6 de abril de 1901, em uma das famílias burguesas mais influentes da cidade.

Após receber sua educação inicial em casa, frequentou a escola pública Massimo D'Azeglio. Aos 10 anos, recebeu sua Primeira Comunhão, juntamente com sua irmã Luciana, na capela da Sociedade das Irmãs Auxiliadoras das Almas do Purgatório, e no verão seguinte se inscreveu na companhia dos Pequenos Rosarianti. Durante sua formação, passou vários anos no Instituto Social, administrado pelos jesuítas, onde ingressou no Apostolado da Oração e na Liga Eucarística. Sua profunda fé é alimentada pela Eucaristia diária, pela oração e pela confissão frequente.

No outono de 1918, após concluir o ensino médio, matriculou-se na Faculdade de Engenharia Industrial Mecânica, com especialização em Engenharia de Minas, na Real Universidade Politécnica de Turim.

Seu nome aparece entre os inscritos na Sociedade de São Vicente do Beato Cottolengo, que reunia alguns ex-alunos do Instituto Social. Alegre e extrovertido, ele exemplificou os valores da amizade e da proximidade com todos na comunidade universitária, sem medo de viver sua fé.

Foi um membro zeloso e ativo da Federação Universitária Católica Italiana. Tornou-se membro do Centro estudantil católico Cesare Balbo e passou à Conferência de São Vicente, que havia surgido em seu interior. Dedicava a maior parte de seu tempo livre a visitar famílias pobres e sacrificar seu próprio dinheiro para ajudar os mais desfavorecidos. Também passou a fazer parte das Milites Mariæ em sua paróquia em Crocetta e participou da seção Jovens Adoradores noturnos Universitários.

A ligação que viveu com maior dedicação foi o compromisso com a Juventude Católica, que mais tarde se tornou a Ação Católica Italiana.

Em 28 de maio de 1922, recebeu o hábito da Ordem Terceira Dominicana, sob o nome de Fra Girolamo (Frei Jerônimo).

Durante os anos do fascismo, enfrentou dificuldades devido ao seu envolvimento em associações católicas e nas fileiras do Partido Popular, ao qual se filiou aos 19 anos.

Apaixonado por montanhismo desde a infância, manteve esse passatempo por toda a vida, filiando-se ao Club Alpino Italiano e à associação Giovane Montagna.

Junto com seus amigos, fundou a Società dei Tipi Loschi (Sociedade dos Personagens Sombrios, em tradução livre), onde momentos de diversão se transformavam em oportunidades para construir fraternidade e compartilhar a fé.

Certa vez, apaixonou-se por uma moça, mas movido por um incomum senso de modéstia e por não querer magoá-la, nunca declarou seus sentimentos.

No final de junho de 1925, desenvolveu sintomas graves de poliomielite, que, em poucos dias, o levaram à perda de apetite e paralisia. Após receber os sacramentos, entrou em coma e faleceu. Uma grande multidão compareceu ao seu funeral e à sua despedida.

Anos mais tarde, iniciou-se o processo canônico para o reconhecimento de sua santidade, culminando em sua beatificação, presidida por São João Paulo II em 20 de maio de 1990, na Praça de São Pedro. No ano passado, o Papa Francisco reconheceu um milagre de cura nos Estados Unidos da América, atribuído à intercessão do Beato Pier Giorgio Frassati.

Diversos círculos da Ação Católica levam seu nome, mantendo viva sua memória e apresentando-o ativamente como modelo para seus membros, especialmente para os jovens".

