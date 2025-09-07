Mãe de Carlo Acutis participa da canonização do filho em Roma

Vestida de preto e com um véu em sinal de luto e devoção, Antonia Salzano Acutis, mãe do novo santo da Igreja Católica, Carlo Acutis, acompanhou emocionada a cerimônia de canonização ao lado do marido, Andrea Acutis, e dos filhos gêmeos. O evento, presidido pelo Papa Leão XIV na Praça de São Pedro, no Vaticano, marcou um momento raro na história da Igreja: a presença de uma mãe viva durante a canonização de seu próprio filho.

Em geral, os processos de canonização se estendem por décadas ou séculos, o que torna esse episódio ainda mais incomum. Carlo, morto em 2006 aos 15 anos, teve a santidade reconhecida com rapidez notável, impulsionada por seu profundo amor à Eucaristia e pelo uso da internet para evangelizar, feito que lhe rendeu o apelido de "influenciador de Deus".

Em entrevista à Rádio Vaticano, a mãe do Santo Carlo Acutis revelou estar profundamente emocionada com o momento histórico. “Todos os dias recebemos notícias de milagres e conversões. Portanto, os fiéis certamente ficarão contentes. Estou emocionada, mas também calma, serena, porque esta canonização terá os efeitos que todos os fiéis esperavam”, declarou.

Para Antonia, a devoção ao filho já ultrapassa fronteiras: “O Carlo tem fiéis em todo o mundo — da China, do Japão, dos Estados Unidos, da América Latina. Acredito que ele está tocando tantos corações, tantas vidas, com seu exemplo, com sua fé contagiante, e isso me deixa muito feliz”.

Ao relembrar a convivência com o adolescente, morto em 2006 aos 15 anos vítima de leucemia fulminante, Antonia destacou sua dedicação à fé e ao próximo. “Lembro-me de que, quando ele estava organizando a exposição sobre os Milagres Eucarísticos, dizia que havia filas enormes para shows ou jogos de futebol, mas não via essas mesmas filas diante do Sacrário, onde está a presença real de Cristo. Carlo vivia para transmitir a importância da Eucaristia. Essa generosidade e esse amor pelos outros, e acima de tudo por Deus, são as lembranças mais preciosas que guardo dele”.

Sobre o futuro, a mãe do novo santo afirmou que seguirá firme no mesmo caminho espiritual: “A vida é uma caminhada rumo à santidade. Espero que nós também possamos progredir, porque todos somos limitados. Gostaria de ter graças suficientes para ajudar minha família e todos os devotos de Carlo, porque ele serve como uma ponte para chegar a Jesus”.

A italiana Antonia Salzano, tem sido uma figura ativa na divulgação da vida, fé e legado do filho desde sua morte em 2006. Antonia frequentemente participa de eventos religiosos, entrevistas e peregrinações relacionadas a Carlo, que foi beatificado pela Igreja Católica em 2020 e se tornou Santo neste domingo (7/9).

Quem foi Carlo Acutis

Nascido em 1991, em Londres, e criado em Milão, na Itália.

Jovem católico com forte devoção à Eucaristia.

Faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia fulminante.

Ficou conhecido como “padroeiro da internet”, por usar a tecnologia como ferramenta de evangelização.

Criou um site que catalogava mais de 100 milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica.

Beatificado em 2020, em Assis, cidade onde está sepultado.

Foi canonizado hoje (7/9), tornando-se o primeiro santo millennial da Igreja Católica.

Quem é a mãe de Carlo Acutis

Antonia Salzano Acutis é a mãe de Carlo.

Casada com Andrea Acutis, com quem também tem filhos gêmeos.

Participou da canonização do filho em 7 de setembro de 2025, em Roma.

Esteve na cerimônia vestida de preto e com véu.

Em entrevistas, costuma destacar a fé, a generosidade e a devoção do filho à Eucaristia.

Afirma ver Carlo como uma “ponte para chegar a Jesus” e diz se alegrar com os milagres e conversões atribuídos à intercessão dele.









