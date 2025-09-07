InícioMundo
SANTO CARLO ACUTIS

Mãe de Carlo Acutis participa da canonização do filho em Roma

Antonia Salzano Acutis, mãe do jovem canonizado neste domingo (7/9), esteve presente na cerimônia que tornou Carlo Acutis o primeiro santo millennial da Igreja Católica

Mãe do Santo Carlo Acutis, Antonia Salzano Acutis - (crédito: @Vatican Media)
Mãe do Santo Carlo Acutis, Antonia Salzano Acutis - (crédito: @Vatican Media)

Vestida de preto e com um véu em sinal de luto e devoção, Antonia Salzano Acutis, mãe do novo santo da Igreja Católica, Carlo Acutis, acompanhou emocionada a cerimônia de canonização ao lado do marido, Andrea Acutis, e dos filhos gêmeos. O evento, presidido pelo Papa Leão XIV na Praça de São Pedro, no Vaticano, marcou um momento raro na história da Igreja: a presença de uma mãe viva durante a canonização de seu próprio filho.

Em geral, os processos de canonização se estendem por décadas ou séculos, o que torna esse episódio ainda mais incomum. Carlo, morto em 2006 aos 15 anos, teve a santidade reconhecida com rapidez notável, impulsionada por seu profundo amor à Eucaristia e pelo uso da internet para evangelizar, feito que lhe rendeu o apelido de "influenciador de Deus". 

Em entrevista à Rádio Vaticano, a mãe do Santo Carlo Acutis revelou estar profundamente emocionada com o momento histórico. “Todos os dias recebemos notícias de milagres e conversões. Portanto, os fiéis certamente ficarão contentes. Estou emocionada, mas também calma, serena, porque esta canonização terá os efeitos que todos os fiéis esperavam”, declarou.

Para Antonia, a devoção ao filho já ultrapassa fronteiras: “O Carlo tem fiéis em todo o mundo — da China, do Japão, dos Estados Unidos, da América Latina. Acredito que ele está tocando tantos corações, tantas vidas, com seu exemplo, com sua fé contagiante, e isso me deixa muito feliz”.

Ao relembrar a convivência com o adolescente, morto em 2006 aos 15 anos vítima de leucemia fulminante, Antonia destacou sua dedicação à fé e ao próximo. “Lembro-me de que, quando ele estava organizando a exposição sobre os Milagres Eucarísticos, dizia que havia filas enormes para shows ou jogos de futebol, mas não via essas mesmas filas diante do Sacrário, onde está a presença real de Cristo. Carlo vivia para transmitir a importância da Eucaristia. Essa generosidade e esse amor pelos outros, e acima de tudo por Deus, são as lembranças mais preciosas que guardo dele”.

Sobre o futuro, a mãe do novo santo afirmou que seguirá firme no mesmo caminho espiritual: “A vida é uma caminhada rumo à santidade. Espero que nós também possamos progredir, porque todos somos limitados. Gostaria de ter graças suficientes para ajudar minha família e todos os devotos de Carlo, porque ele serve como uma ponte para chegar a Jesus”.

A italiana Antonia Salzano, tem sido uma figura ativa na divulgação da vida, fé e legado do filho desde sua morte em 2006. Antonia frequentemente participa de eventos religiosos, entrevistas e peregrinações relacionadas a Carlo, que foi beatificado pela Igreja Católica em 2020 e se tornou Santo neste domingo (7/9). 

Quem foi Carlo Acutis

  • Nascido em 1991, em Londres, e criado em Milão, na Itália.

  • Jovem católico com forte devoção à Eucaristia.

  • Faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia fulminante.

  • Ficou conhecido como “padroeiro da internet”, por usar a tecnologia como ferramenta de evangelização.

  • Criou um site que catalogava mais de 100 milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica.

  • Beatificado em 2020, em Assis, cidade onde está sepultado.

  • Foi canonizado hoje (7/9), tornando-se o primeiro santo millennial da Igreja Católica.

Quem é a mãe de Carlo Acutis

  • Antonia Salzano Acutis é a mãe de Carlo.

  • Casada com Andrea Acutis, com quem também tem filhos gêmeos.

  • Participou da canonização do filho em 7 de setembro de 2025, em Roma.

  • Esteve na cerimônia vestida de preto e com véu.

  • Em entrevistas, costuma destacar a fé, a generosidade e a devoção do filho à Eucaristia.

  • Afirma ver Carlo como uma “ponte para chegar a Jesus” e diz se alegrar com os milagres e conversões atribuídos à intercessão dele.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 07/09/2025 13:59
