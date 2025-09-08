InícioMundo
ORIENTE MÉDIO

Ataque a tiros em Jerusalém deixa mortos; atiradores foram neutralizados

Ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste — parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel

Dois policiais israelenses passam pelo para-brisa de um ônibus, crivado de marcas de bala, no local de um tiroteio no cruzamento da estrada Ramot, em Jerusalém Oriental anexada por Israel, em 8 de setembro de 2025 - (crédito: MENAHEM KAHANA/AFP)


Ao menos seis pessoas morreram e cerca de 10 ficaram feridas nesta segunda-feira (8/9) em um ataque a tiros em Jerusalém. Das 10 pessoas que ficaram feridas, seis delas estão em estado grave. O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste — parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, dois criminosos abriram fogo contra um ponto de ônibus.

O Correio apurou que pelo menos duas vítimas foram identificadas: Yaakov Pinto, 25 anos, imigrante espanhol; e o israelense Yisrael Mencer, 28.

"Um agente das forças de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente. Eles responderam e neutralizaram os agressores", informou a polícia.

O gabinete do primeiro-ministro informou que Benjamin Netanyahu estava em reunião "com os comandantes das forças de segurança".

Equipe forense da polícia israelense inspeciona um corpo no local de um tiroteio no cruzamento da estrada Ramot, em Jerusalém Oriental anexada a Israel, em 8 de setembro de 2025
Equipe forense da polícia israelense inspeciona um corpo no local de um tiroteio no cruzamento da estrada Ramot, em Jerusalém Oriental anexada a Israel, em 8 de setembro de 2025 (foto: MENAHEM KAHANA/AFP)

Em um comunicado, o movimento extremista Hamas, que está em guerra com Israel na Faixa de Gaza, celebrou o ataque e afirmou que os agressores eram palestinos.

"Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes da ocupação e ao genocídio que está sendo cometido contra nosso povo", afirma o Hamas.

Com informações da AFP*

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Aline Gouveia e Rodrigo Craveiro
postado em 08/09/2025 07:33 / atualizado em 08/09/2025 07:45
