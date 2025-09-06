Vaticano se prepara para canonização de Carlo Acutis

Além de Acutis, outro jovem italiano será canonizado na ocasião: Pier Giorgio Frassati, falecido em 1925, vítima de poliomielite - (crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP )

O Vaticano realiza neste domingo (7), a cerimônia de canonização do jovem Carlo Acutis, presidida pelo Papa Leão XIV. Esta será a primeira canonização do novo pontífice, eleito em maio após a morte do Papa Francisco. A celebração será transmitida ao vivo a partir das 10h (horário local), 5h no horário de Brasília, diretamente da Praça São Pedro.

A expectativa é de que milhares de fiéis compareçam ao evento, incluindo uma expressiva delegação brasileira — reflexo da forte ligação de Acutis com o país.

Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Conhecido por usar a internet para evangelizar, ficou popularmente conhecido como “padroeiro da internet” e é frequentemente chamado pelo Vaticano de o primeiro santo "millennial". Sua morte ocorreu em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Além de Acutis, outro jovem italiano será canonizado na ocasião: Pier Giorgio Frassati, falecido em 1925, vítima de poliomielite. Frassati era conhecido por seu trabalho voluntário com pessoas em situação de pobreza.

Na última quinta-feira (4), o Vaticano pendurou uma imagem de Carlo Acutis na fachada da Basílica de São Pedro, como parte dos preparativos para o rito de canonização.