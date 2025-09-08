Democratas divulgam suposta carta de aniversário de Trump para Epstein

O presidente dos EUA e o bilionário acusado de exploração sexual e tráfico humano foram amigos próximos durante a década de 1990 - (crédito: Reprodução Netflix)

Uma suposta carta enviada do presidente norte-americano Donald Trump para o bilionário Jeffrey Epstein — condenado por abusar sexualmente de menores de idade — foi divulgada pelo Partido Democrata, nesta segunda-feira (08/9). O documento contém o desenho de uma mulher nua e um diálogo entre os dois.

O texto da carta já havia sido divulgado pelo jornal The Wall Street Journal em julho. Na época, Trump negou a autoria e processou o jornal, pedindo uma indenização de US$ 10 bilhões.

“Aquelas não são minhas palavras, não é o jeito que eu falo. E também, eu não faço desenhos”, declarou Trump em rede social.

No perfil no X, o partido democrata declara que Trump teria mentido quando negou a autoria da carta. “O que mais ele está escondendo?”, questiona a publicação. A cópia da correspondência teria sido entregue aos democratas pelos advogados do espólio de Epstein.

Trump lied about this birthday card.



What else is he hiding? pic.twitter.com/yvPvh2DOx0 September 8, 2025

No documento de 2003, assinado pelo presidente, se lê o seguinte diálogo entre os dois:

Narrador: Deve haver mais na vida do que ter tudo.

Donald: Sim, existe, mas não vou te dizer o que é.

Jeffrey: Nem eu, já que também sei o que é.

Donald: Temos certas coisas em comum, Jeffrey.

Jeffrey: É verdade, pensando bem.

Donald: Enigmas nunca envelhecem, você já notou?

Jeffrey: Na verdade, isso ficou claro para mim da última vez que te vi.

Donald: Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário — e que cada dia seja mais um maravilhoso segredo.

O jornal norte-americano afirma que a carta fazia parte de um álbum comemorativo produzido pela parceira de Epstein, Ghislaine Maxwell, no aniversário de 50 anos do bilionário.

A Casa Branca afirmou que a carta é falsa e que está claro que Trump não é o autor. “A equipe jurídica do presidente continuará a levar adiante o processo [contra o Wall Street Journal] de forma agressiva", publicou a porta-voz Karoline Leavitt.

A relação entre Trump e Epstein é motivo de diversas acusações da oposição e teorias da conspiração já que ambos foram amigos próximos durante os anos 1990. O bilionário foi acusado de aliciar dezenas de menores de idade e morreu logo após ser preso, em 2019.

Por ter relações próximas com diversos políticos e celebridades, há especulações sobre Epstein ter deixado uma suposta lista de pessoas envolvidas no esquema de exploração sexual e tráfico de pessoas.

O partido democrata disse ter recebido uma série de arquivos ligados ao caso Epstein e que estão analisando o material. Segundo o deputado Robert Garcia, a carta atribuída a Trump está entre os documentos. Ele acusou o presidente de tentar encobrir detalhes da investigação.