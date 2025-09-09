EUA está pronto para tomar 'medidas fortes' contra Rússia

Os Estados Unidos estão dispostos a tomar "medidas fortes" contra a Rússia pela guerra na Ucrânia, mas a cooperação total da Europa é crucial, disse o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, após conversas com o enviado da UE para sanções a Moscou.
Bessent referiu-se ao conflito enquanto funcionários americanos e europeus realizam reuniões desde segunda-feira até esta terça-feira — segundo um funcionário da UE — para intensificar a coordenação sobre sanções contra Moscou.
O enviado de sanções da União Europeia, David O'Sullivan, que liderou a ofensiva global do bloco para prevenir a evasão de sanções por parte de Moscou, lidera a delegação europeia em Washington.
Bessent escreveu em uma mensagem no X após a reunião de segunda-feira que "todas as opções permanecem sobre a mesa" como parte da estratégia do presidente Donald Trump para apoiar as negociações de paz entre Moscou e Kiev.
A negociação tradicional "não funcionou", acrescentou Bessent. "Estamos dispostos a tomar medidas fortes contra a Rússia, mas nossos parceiros europeus devem se unir plenamente a nós para ter sucesso."
Ele também destacou que os Estados Unidos e a UE estão alinhados quanto à importância de acabar com a guerra na Ucrânia.
Uma fonte familiarizada com as discussões disse à AFP que a reunião de segunda-feira durou menos de duas horas e abordou possíveis sanções econômicas e ações tarifárias contra Moscou.
Os funcionários americanos presentes incluíram membros do Departamento do Tesouro, da Casa Branca, do Departamento de Estado e do escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, acrescentou a fonte sob condição de anonimato.
Trump ameaçou no domingo impor mais sanções à Rússia, depois de o Kremlin realizar seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia.
EUA foi informado com antecedência por Israel sobre ataque no Catar
Israel notificou os Estados Unidos antes de realizar o ataque aéreo contra altos dirigentes do Hamas em Doha, informou um funcionário da Casa Branca nesta terça-feira (9).
"Fomos informados com antecedência", indicou à AFP este funcionário de alto escalão americano sob a condição do anonimato.
O Catar é um aliado fundamental dos Estados Unidos e abriga uma grande base militar americana em seu território.
*Com informações da AFP
