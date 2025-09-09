InícioMundo
EUA está pronto para tomar 'medidas fortes' contra Rússia

Israel notificou os Estados Unidos antes de realizar o ataque aéreo contra altos dirigentes do Hamas em Doha. Trump ameaçou no domingo impor mais sanções à Rússia, depois de o Kremlin realizar seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia

This frame grab taken from an AFPTV footage shows smoke billowing after explosions in Doha's capital Qatar on September 9, 2025. An Israeli military official told AFP that the military had carried out air strikes on Doha on September 9 in an operation targeting senior leaders of Palestinian militant group Hamas. (Photo by Jacqueline PENNEY / AFPTV / AFP) - (crédito: AFP)
This frame grab taken from an AFPTV footage shows smoke billowing after explosions in Doha's capital Qatar on September 9, 2025. An Israeli military official told AFP that the military had carried out air strikes on Doha on September 9 in an operation targeting senior leaders of Palestinian militant group Hamas. (Photo by Jacqueline PENNEY / AFPTV / AFP) - (crédito: AFP)

Os Estados Unidos estão dispostos a tomar "medidas fortes" contra a Rússia pela guerra na Ucrânia, mas a cooperação total da Europa é crucial, disse o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, após conversas com o enviado da UE para sanções a Moscou.

Bessent referiu-se ao conflito enquanto funcionários americanos e europeus realizam reuniões desde segunda-feira até esta terça-feira — segundo um funcionário da UE — para intensificar a coordenação sobre sanções contra Moscou.

O enviado de sanções da União Europeia, David O'Sullivan, que liderou a ofensiva global do bloco para prevenir a evasão de sanções por parte de Moscou, lidera a delegação europeia em Washington.

Bessent escreveu em uma mensagem no X após a reunião de segunda-feira que "todas as opções permanecem sobre a mesa" como parte da estratégia do presidente Donald Trump para apoiar as negociações de paz entre Moscou e Kiev.

A negociação tradicional "não funcionou", acrescentou Bessent. "Estamos dispostos a tomar medidas fortes contra a Rússia, mas nossos parceiros europeus devem se unir plenamente a nós para ter sucesso."

Ele também destacou que os Estados Unidos e a UE estão alinhados quanto à importância de acabar com a guerra na Ucrânia.

Uma fonte familiarizada com as discussões disse à AFP que a reunião de segunda-feira durou menos de duas horas e abordou possíveis sanções econômicas e ações tarifárias contra Moscou.

Os funcionários americanos presentes incluíram membros do Departamento do Tesouro, da Casa Branca, do Departamento de Estado e do escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, acrescentou a fonte sob condição de anonimato.

Trump ameaçou no domingo impor mais sanções à Rússia, depois de o Kremlin realizar seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia.

EUA foi informado com antecedência por Israel sobre ataque no Catar

Israel notificou os Estados Unidos antes de realizar o ataque aéreo contra altos dirigentes do Hamas em Doha, informou um funcionário da Casa Branca nesta terça-feira (9).

"Fomos informados com antecedência", indicou à AFP este funcionário de alto escalão americano sob a condição do anonimato.

O Catar é um aliado fundamental dos Estados Unidos e abriga uma grande base militar americana em seu território.

*Com informações da AFP

09/09/2025 12:37
