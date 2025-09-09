Tunísia nega ataque de drone à flotilha com Greta Thunberg e Thiago Ávila

O governo da Tunísia negou nesta terça-feira (9/9) que uma embarcação da flotilha internacional rumo a Gaza tenha sido atingida por um drone enquanto estava ancorada no porto de Sidi Bou Said, próximo à capital. Segundo o Ministério do Interior tunisiano, os relatos “não têm base na verdade” e o incêndio a bordo teria começado dentro da própria embarcação. As informações são da Reuters.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os organizadores da Flotilha Global Sumud haviam denunciado na noite de segunda-feira (8/9) que o barco de bandeira portuguesa Família foi atingido por um drone. O impacto teria causado uma explosão e um incêndio rapidamente controlado. Seis pessoas estavam a bordo, mas ninguém ficou ferido.

A flotilha compartilhou nas redes sociais imagens de uma câmera de segurança mostrando um zumbido no ar, seguido por gritos e uma explosão que ilumina o convés. O vídeo foi usado como indício de um ataque aéreo.

Enquanto os ativistas denunciam uma agressão externa, a versão oficial é de que não houve qualquer incursão aérea no espaço tunisiano. À rádio Mosaique FM, autoridades reforçaram que os relatos “não têm fundamento” e que as investigações preliminares apontam para uma origem interna da explosão.

Leia também: Frota com Thiago Ávila e Greta Thunberg é atacada durante missão para Gaza

Missão humanitária

Composta por quase 20 embarcações, a flotilha partiu em 31 de agosto de Barcelona com destino à Faixa de Gaza. O objetivo declarado é “abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino”. Entre os ativistas estão a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila.

Leia também: Thiago Ávila detalha ataque contra barco que levava mantimentos para Gaza

No domingo (7/9), mais de mil pessoas recepcionaram a flotilha em sua chegada à Tunísia. Após o incidente, centenas se reuniram novamente em Sidi Bou Said em apoio à causa, entoando gritos de “Palestina livre”.

O que aconteceu no ataque contra flotilha humanitária:

Flotilha Global Sumud denuncia que barco Família, de bandeira portuguesa, foi atingido por um drone no porto tunisiano de Sidi Bou Said.

Ministério do Interior da Tunísia nega ataque externo e afirma que relatos “não têm base na verdade”, segundo a Reuters.

Autoridades tunisianas dizem que incêndio começou dentro da própria embarcação; investigação está em andamento.

Seis pessoas estavam a bordo no momento da explosão; ninguém ficou ferido.

Vídeo divulgado pela flotilha mostra zumbido, clarão e incêndio rapidamente controlado.

Flotilha partiu em 31 de agosto de Barcelona com cerca de 20 barcos rumo a Gaza, levando ajuda humanitária e ativistas.

Entre os participantes estão Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila.

Em Tunísia, a chegada da flotilha mobilizou centenas de apoiadores que entoaram “Palestina livre”.

Organizadores denunciam “atos de agressão destinados a descarrilar a missão”, apesar da negativa oficial.