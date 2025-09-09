InícioMundo
ORIENTE MÉDIO

Exército de Israel ataca líderes do Hamas no Catar

Israel disse que "medidas foram tomadas para mitigar os danos aos civis, incluindo o uso de munições precisas e inteligência adicional"

Captura de tela, obtida de uma filmagem da AFPTV, mostra a fumaça subindo após explosões na capital de Doha, Catar, em 9 de setembro de 2025 - (crédito: JACQUELINE PENNEY/AFPTV/AFP)
Captura de tela, obtida de uma filmagem da AFPTV, mostra a fumaça subindo após explosões na capital de Doha, Catar, em 9 de setembro de 2025 - (crédito: JACQUELINE PENNEY/AFPTV/AFP)

O Exército israelense afirmou ter atacado líderes do Hamas nesta terça-feira (9/9), em Doha, capital do Catar. As Forças de Defesa de Israel disseram que "durante anos, os alvos lideraram as operações da organização terrorista, são diretamente responsáveis pelo massacre de 7 de outubro e têm orquestrado e gerenciado a guerra contra o Estado de Israel".

Segundo a rede Al Jazeera, o bombardeio atingiu negociadores do movimento extremista em Doha. Um jornalista da AFP confirmou que o ataque atingiu um complexo usado pelo Hamas na cidade. O número e os nomes das líderes não foram divulgados.

"Antes do ataque, medidas foram tomadas para mitigar os danos aos civis, incluindo o uso de munições precisas e inteligência adicional", citaram as Forças de Defesa de Israel.

Captura de tela, tirada de uma filmagem da AFPTV, mostra um homem observando a fumaça subindo após as explosões na capital de Doha, Catar, em 9 de setembro de 2025
Captura de tela, tirada de uma filmagem da AFPTV, mostra um homem observando a fumaça subindo após as explosões na capital de Doha, Catar, em 9 de setembro de 2025 (foto: JACQUELINE PENNEY/AFPTV/AFP)

Uma autoridade do Hamas em Gaza disse, sob condição de anonimato, que Israel atacou a delegação de negociação do movimento islamista "enquanto ela discutia a proposta do presidente [americano] Donald Trump para um cessar-fogo na Faixa de Gaza".

Majed Al Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, classificou o ataque como "covarde" e disse que Israel teve como alvo prédios residenciais que abrigam vários membros do gabinete político do Hamas em Doha.

"Este ataque criminoso constitui uma flagrante violação de todas as leis e normas internacionais e representa uma grave ameaça à segurança dos catarianos e residentes no Catar. O Ministério afirma que as forças de segurança, a defesa civil e as autoridades competentes começaram imediatamente a lidar com o incidente e a tomar as medidas necessárias para conter suas repercussões e garantir a segurança dos moradores e das áreas vizinhas", disse Majed.

Com informações da AFP*

postado em 09/09/2025 10:56 / atualizado em 09/09/2025 11:48
