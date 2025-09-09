Exército de Israel ataca líderes do Hamas no Catar

Captura de tela, obtida de uma filmagem da AFPTV, mostra a fumaça subindo após explosões na capital de Doha, Catar, em 9 de setembro de 2025 - (crédito: JACQUELINE PENNEY/AFPTV/AFP)

O Exército israelense afirmou ter atacado líderes do Hamas nesta terça-feira (9/9), em Doha, capital do Catar. As Forças de Defesa de Israel disseram que "durante anos, os alvos lideraram as operações da organização terrorista, são diretamente responsáveis pelo massacre de 7 de outubro e têm orquestrado e gerenciado a guerra contra o Estado de Israel".

Segundo a rede Al Jazeera, o bombardeio atingiu negociadores do movimento extremista em Doha. Um jornalista da AFP confirmou que o ataque atingiu um complexo usado pelo Hamas na cidade. O número e os nomes das líderes não foram divulgados.

The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization.



For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization's operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and… — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025

"Antes do ataque, medidas foram tomadas para mitigar os danos aos civis, incluindo o uso de munições precisas e inteligência adicional", citaram as Forças de Defesa de Israel.

Captura de tela, tirada de uma filmagem da AFPTV, mostra um homem observando a fumaça subindo após as explosões na capital de Doha, Catar, em 9 de setembro de 2025 (foto: JACQUELINE PENNEY/AFPTV/AFP)

Uma autoridade do Hamas em Gaza disse, sob condição de anonimato, que Israel atacou a delegação de negociação do movimento islamista "enquanto ela discutia a proposta do presidente [americano] Donald Trump para um cessar-fogo na Faixa de Gaza".



Leia também: Atentado em Jerusalém eleva temor de ação em Gaza

Majed Al Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, classificou o ataque como "covarde" e disse que Israel teve como alvo prédios residenciais que abrigam vários membros do gabinete político do Hamas em Doha.



"Este ataque criminoso constitui uma flagrante violação de todas as leis e normas internacionais e representa uma grave ameaça à segurança dos catarianos e residentes no Catar. O Ministério afirma que as forças de segurança, a defesa civil e as autoridades competentes começaram imediatamente a lidar com o incidente e a tomar as medidas necessárias para conter suas repercussões e garantir a segurança dos moradores e das áreas vizinhas", disse Majed.

Com informações da AFP*

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



