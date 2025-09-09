Exército de Israel ataca líderes do Hamas no Catar

O Exército israelense afirmou ter atacado líderes do Hamas nesta terça-feira (9/9), em Doha, capital do Catar. As Forças de Defesa de Israel disseram que "durante anos, os alvos lideraram as operações da organização terrorista, são diretamente responsáveis pelo massacre de 7 de outubro e têm orquestrado e gerenciado a guerra contra o Estado de Israel".
Segundo a rede Al Jazeera, o bombardeio atingiu negociadores do movimento extremista em Doha. Um jornalista da AFP confirmou que o ataque atingiu um complexo usado pelo Hamas na cidade. O número e os nomes das líderes não foram divulgados.
"Antes do ataque, medidas foram tomadas para mitigar os danos aos civis, incluindo o uso de munições precisas e inteligência adicional", citaram as Forças de Defesa de Israel.
Uma autoridade do Hamas em Gaza disse, sob condição de anonimato, que Israel atacou a delegação de negociação do movimento islamista "enquanto ela discutia a proposta do presidente [americano] Donald Trump para um cessar-fogo na Faixa de Gaza".
Majed Al Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, classificou o ataque como "covarde" e disse que Israel teve como alvo prédios residenciais que abrigam vários membros do gabinete político do Hamas em Doha.
"Este ataque criminoso constitui uma flagrante violação de todas as leis e normas internacionais e representa uma grave ameaça à segurança dos catarianos e residentes no Catar. O Ministério afirma que as forças de segurança, a defesa civil e as autoridades competentes começaram imediatamente a lidar com o incidente e a tomar as medidas necessárias para conter suas repercussões e garantir a segurança dos moradores e das áreas vizinhas", disse Majed.
Com informações da AFP*
