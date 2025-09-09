InícioMundo
INSTABILIDADE POLÍTICA

Macron indica ministro da Defesa como premiê para tentar encerrar crise na França

Em comunicado confirmando a indicação, o Palácio do Eliseu rafirmou que Macron instruiu Lecornu a consultar as forças políticas representadas no Parlamento francês para costurar um orçamento

No ano passado, Macron surpreendeu ao convocar uma eleição parlamentar adiantada, que resultou em uma Assembleia Nacional ainda mais fragmentada - (crédito: Flickr Faces Of The World)

O presidente da França, Emmanuel Macron, indicou nesta terça-feira, 9, o aliado Sébastien Lecornu ao cargo de primeiro-ministro, um dia após a Assembleia Nacional derrubar o premiê François Bayrou.

Lecornu, de 39 anos, é ministro da Defesa e exerceu uma série de funções no governo desde a primeira eleição de Macron, em 2017.

Em comunicado confirmando a indicação, o Palácio do Eliseu rafirmou que Macron instruiu Lecornu a consultar as forças políticas representadas no Parlamento francês para costurar um orçamento.

Lecornu será o quinto primeiro-ministro francês em dois anos, em meio à dificuldade do país em frear os gastos públicos para equilibrar a posição fiscal.

No ano passado, Macron surpreendeu ao convocar uma eleição parlamentar adiantada, que resultou em uma Assembleia Nacional ainda mais fragmentada.

Desde então, dois premiês - Michel Barnier e Bayrou - foram destituídos por conta das divergências sobre as finanças públicas.

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 09/09/2025 21:23 / atualizado em 09/09/2025 21:25
