Conheça Quokka, o animal mais feliz do mundo

O quokka (Setonix brachyurus) é um marsupial de aproximadamente 50cm, conhecido pela aparência adorável e a peculiaridade de parecer estar sempre sorrindo. Essa característica trouxe o apelido de "animal mais feliz do mundo".

A Ilha de Rottnest, no sudoeste da Austrália, é o lar da maior população de quokkas, o pequeno mamífero que se tornou uma atração turística. Esses animais selvagens são famosos por se comportarem bem na presença humana. Por essa razão, são muito queridos pelos visitantes, que adoram fotografar os simpáticos marsupiais.

Espécie em risco e curiosidades

Mesmo com tanta popularidade, a situação da espécie exige atenção. O quokka é classificado como “vulnerável” na natureza. Isso significa que o número de indivíduos na vida selvagem está reduzindo e que a conservação é fundamental para evitar novos riscos. Além de seu sorriso, o animal tem algumas habilidades e curiosidades. O quokka consegue escalar árvores com facilidade. As fêmeas carregam os filhotes em bolsas, característica comum entre marsupiais, e as cenas de cuidado materno são marcantes na vida da espécie.

Respeitar o habitat natural do quokka é muito importante para garantir a preservação. Os especialistas recomendam cautela ao se aproximar do animal e lembram que, embora pareçam amigáveis, eles ainda são animais selvagens.

Com seu carisma, curiosidade e um sorriso que cativa, o quokka é um exemplo da incrível biodiversidade australiana. No entanto, essa espécie encantadora também mostra a importância de medidas de proteção para garantir a sobrevivência da espécie.

