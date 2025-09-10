InícioMundo
Polônia derruba drones russos que invadiram o espaço aéreo do país

Comando operacional polonês informou que operações militares estão em curso e orientaram aos civis que permaneçam em casa

Aeronaves polonesas e de países da Otan estão monitorando o espaço aéreo do país - (crédito: Reprodução/Força Aérea Polonesa)
Aeronaves da Polônia e de países aliados entraram em alerta nesta terça-feira (9/9) — quarta-feira (10), no horário local polonês — quando drones russos entraram no espaço aéreo do país, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O Aeroporto Internacional de Varsóvia foi fechado temporariamente. 

O alerta foi dado pela força aérea da Ucrânia, país vizinho, que informou que os drones estavam se dirigindo às cidades polonesas de Zamosc e Rzeszow. Segundo o perfil oficial do comando operacional da Polônia no X, os drones foram abatidos. 

“Aeronaves polonesas e aliadas estão operando no nosso espaço aéreo, enquanto as defesas antiaéreas na terra e radares de reconhecimento estão no mais alto estado de alerta”, diz a publicação. "A pedido do Comandante Operacional das Forças Armadas, armas foram mobilizadas e operações estão em andamento para localizar os alvos abatidos", informa a postagem.

As forças armadas polonesas também pedem que todas as pessoas permaneçam em casa. 

Mais cedo, o governo polonês já havia decidido expulsar o embaixador da Bielorrússia devido a exercícios militares realizados na fronteira entre os dois países. As atividades bélicas tiveram a participação de militares russos e bielorrussos.

Os ataques russos à Ucrânia têm se intensificado nos últimos dias, chamando a atenção da comunidade internacional. Apenas dias após um encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin apontar que negociações de um cessar-fogo poderiam estar próximas, a Rússia passou a lançar ataques aéreos massivos à Ucrânia.

No último domingo (7), a capital ucraniana Kiev sofreu o maior ataque aéreo desde o início do conflito, em 2022. O prédio do gabinete de ministros da Ucrânia foi atingido e, ao menos, cinco pessoas morreram no ataque que utilizou mais de 800 drones.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 10/09/2025 00:00 / atualizado em 10/09/2025 00:07
