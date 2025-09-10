Polônia derruba drones russos que invadiram o espaço aéreo do país

Aeronaves polonesas e de países da Otan estão monitorando o espaço aéreo do país - (crédito: Reprodução/Força Aérea Polonesa)

Aeronaves da Polônia e de países aliados entraram em alerta nesta terça-feira (9/9) — quarta-feira (10), no horário local polonês — quando drones russos entraram no espaço aéreo do país, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O Aeroporto Internacional de Varsóvia foi fechado temporariamente.

O alerta foi dado pela força aérea da Ucrânia, país vizinho, que informou que os drones estavam se dirigindo às cidades polonesas de Zamosc e Rzeszow. Segundo o perfil oficial do comando operacional da Polônia no X, os drones foram abatidos.

“Aeronaves polonesas e aliadas estão operando no nosso espaço aéreo, enquanto as defesas antiaéreas na terra e radares de reconhecimento estão no mais alto estado de alerta”, diz a publicação. "A pedido do Comandante Operacional das Forças Armadas, armas foram mobilizadas e operações estão em andamento para localizar os alvos abatidos", informa a postagem.

As forças armadas polonesas também pedem que todas as pessoas permaneçam em casa.

Mais cedo, o governo polonês já havia decidido expulsar o embaixador da Bielorrússia devido a exercícios militares realizados na fronteira entre os dois países. As atividades bélicas tiveram a participação de militares russos e bielorrussos.

Os ataques russos à Ucrânia têm se intensificado nos últimos dias, chamando a atenção da comunidade internacional. Apenas dias após um encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin apontar que negociações de um cessar-fogo poderiam estar próximas, a Rússia passou a lançar ataques aéreos massivos à Ucrânia.

No último domingo (7), a capital ucraniana Kiev sofreu o maior ataque aéreo desde o início do conflito, em 2022. O prédio do gabinete de ministros da Ucrânia foi atingido e, ao menos, cinco pessoas morreram no ataque que utilizou mais de 800 drones.