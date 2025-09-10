Exército nepalês patrulha ruas da capital após protestos que provocaram renúncia do primeiro-ministro
Na segunda-feira (8), a polícia nepalesa reprimiu violentamente uma onda de protestos contra a corrupção e uma decisão do governo de bloquear as redes sociais, em confrontos que deixaram 19 mortos e centenas de feridos.
O Exército nepalês pediu calma à população do país do Himalaia, de 30 milhões de habitantes, e fez uma advertência sobre "atividades que poderiam levar o país aos distúrbios e à instabilidade". - (crédito: Anup OJHA / AFP)
O Exército do Nepal patrulhava as ruas da capital Katmandu nesta quarta-feira (10), um dia após a jornada de protestos violentos, quando manifestantes incendiaram o Parlamento e o primeiro-ministro KP Sharma Oli renunciou ao cargo.
Apesar do restabelecimento de plataformas como Facebook, X ou YouTube, a promessa de uma investigação sobre a violência policial e a renúncia de Oli, grupos de jovens manifestantes saquearam na terça-feira edifícios públicos e residências de vários líderes políticos.
O Parlamento foi incendiado, assim como a residência do então primeiro-ministro.
"Esta manhã está tudo tranquilo, o Exército está em todas as ruas", declarou à AFP um militar posicionado em uma barricada, que se recusou a revelar sua identidade porque não está autorizado a falar com a imprensa.
Até o momento, as autoridades não divulgaram um balanço sobre os distúrbios de terça-feira (9).
Oli, 73 anos, que voltou ao poder em 2024, anunciou que renunciava "para que se possam tomar medidas visando uma solução política".
O presidente do país, Ramchandra Paudel, também fez um apelo "a todos, incluindo os manifestantes, que cooperem para resolver pacificamente a situação difícil do país".
A ONU e a vizinha Índia também fizeram apelos por calma e moderação.
Uma vista aérea mostra o prédio do Parlamento incendiado em Katmandu em 10 de setembro de 2025. Manifestantes nepaleses incendiaram o parlamento em 9 de setembro, enquanto o veterano primeiro-ministro renunciou, enquanto um movimento de protesto da "Geração Z" desencadeado pela proibição das redes sociais tomava conta da nação himalaia. Pelo menos 19 pessoas foram mortas durante protestos no dia anterior, uma das repressões mais mortais em anos, que alimentou a indignação pública.
Fumaça sai do prédio em chamas do supermercado da renomada rede de varejo nepalesa Bhat-Bhateni, um dia após o incêndio ter sido incendiado por manifestantes em Katmandu, em 10 de setembro de 2025. Manifestantes nepaleses incendiaram o parlamento em 9 de setembro, enquanto o veterano primeiro-ministro renunciava, enquanto um movimento de protesto da "Geração Z" desencadeado pela proibição das redes sociais tomava conta da nação himalaia. Pelo menos 19 pessoas foram mortas durante protestos no dia anterior, uma das repressões mais mortais em anos, que alimentou a indignação pública.
Um militar do Exército passa pelos restos carbonizados de veículos do governo dentro das dependências do prédio do Parlamento em Katmandu, em 10 de setembro de 2025. Soldados nepaleses patrulhavam as ruas de Katmandu em 10 de setembro, buscando restaurar a ordem depois que manifestantes incendiaram o parlamento e forçaram o primeiro-ministro a renunciar, na pior onda de violência a atingir a nação himalaia em duas décadas.
Militares do exército patrulham uma rua durante o toque de recolher em Katmandu, em 10 de setembro de 2025. Manifestantes nepaleses incendiaram o parlamento em 9 de setembro, enquanto o veterano primeiro-ministro renunciou, enquanto um movimento de protesto da "Geração Z", desencadeado pela proibição das redes sociais, tomava conta da nação himalaia. Pelo menos 19 pessoas foram mortas durante protestos no dia anterior, uma das repressões mais mortais em anos, que alimentou a indignação pública.
Voluntários limpam os destroços e os estragos do prédio de escritórios incendiado do Departamento de Gestão de Transportes do Nepal (DOTM) em Katmandu, em 10 de setembro de 2025. Soldados nepaleses patrulharam as ruas de Katmandu em 10 de setembro, buscando restaurar a ordem depois que manifestantes incendiaram o parlamento e forçaram o primeiro-ministro a renunciar, na pior onda de violência a atingir a nação himalaia em duas décadas.
Fumaça sobe dos hotéis Hilton em chamas, um dia após o incêndio ter sido incendiado por manifestantes em Katmandu, em 10 de setembro de 2025. Manifestantes nepaleses incendiaram o parlamento em 9 de setembro, enquanto o veterano primeiro-ministro renunciou, enquanto um movimento de protesto da "Geração Z" desencadeado pela proibição das redes sociais tomava conta da nação himalaia. Pelo menos 19 pessoas foram mortas durante protestos no dia anterior, uma das repressões mais mortais em anos, que alimentou a indignação pública.
