Exército israelense afirma que interceptou míssil lançado do Iêmen

O Exército israelense afirmou nesta quinta-feira (11/9) que interceptou um míssil disparado do Iêmen, onde os rebeldes huthis lançam ataques com frequência, que qualificam como represália à ofensiva de Israel em Gaza. "Um míssil lançado do Iêmen foi interceptado pelas Forças Aéreas israelenses", informa um comunicado militar publicado na plataforma Telegram.
Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista Hamas em outubro de 2023, os huthis lançaram vários ataques com drones e mísseis contra território israelense, a maioria interceptados.
Os rebeldes afirmam que atuam em solidariedade com os palestinos.
Israel efetuou vários ataques de represália no Iêmen, direcionados contra portos controlados pelos huthis e o aeroporto da capital, Sanaa.
Bombardeios israelenses na cidade e na região de Al Jawf, norte do país, mataram 35 pessoas e deixaram mais de 130 feridos na quarta-feira (10), informaram os rebeldes, poucos dias após as mortes do primeiro-ministro e de metade dos integrantes de seu gabinete em um ataque.
