Streamer de videogames sul-coreano morre após relatar "dormir pouco"

Segundo informações do jornal coreano The Korea Times, Dong-hyun morreu dois dias depois de organizar uma maratona de jogos online de cinco horas e meia de duração - (crédito: Reprodução/YouTube/Na Dong-hyun)

O youtuber e streamer de videogames sul-coreano Na Dong-hyun, de 46 anos, foi encontrado morto, no último sábado (6/9), dentro da própria casa. O criador de conteúdo era considerado como um dos pioneiros em transmissões ao vivo na internet no país asiático.

Leia também: Larry Ellison supera Elon Musk e se torna a pessoa mais rica do mundo



Segundo informações do jornal coreano The Korea Times, Dong-hyun morreu dois dias depois de organizar uma maratona de jogos online de 5h30 de duração. Em decorrência, ele relatou que comprometeu a qualidade do próprio sono.

"Acho que dormi por cerca de três horas", afirmou. O sul-coreano, além disso, dividia o tempo em frente às telas com a Semana de Moda de Seul. Ele participava do evento desde o dia em que começou, em 2 de setembro.

O jornal ainda disse que a polícia foi à casa dele após a sinalização de um amigo. Ele contou às autoridades que o streamer não compareceu a uma reunião, e que não conseguia falar com o colega. A principal hipótese é que a morte pode ter sido por causas naturais.

Leia também: 5 perguntas para entender o que está acontecendo no Nepal



Uma autópsia foi solicitada para confirmar a causa exata. A possibilidade de uma doença preexistente também será analisada. Não há, no entanto, sinais de crime. No YouTube, Dong-hyun acumulava um total de 1,4 milhão de inscritos.