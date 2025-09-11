InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Suspeito de matar Charlie Kirk, aliado de Trump, continua foragido

Ativista levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah, nos Estados Unidos

Kirk teve grande influência na política norte-americana e ajudou Trump a aumentar a adesão entre os eleitores mais jovens - (crédito: JOSH EDELSON/AFP)

Autoridades dos Estados Unidos continuam procurando, nesta quinta-feira (11/9), o assassino do influenciador Charlie Kirk, um ativista de extrema-direita muito próximo ao presidente Donald Trump.

Kirk teve grande influência na política norte-americana e ajudou Trump a aumentar a adesão entre os eleitores mais jovens. O ativista levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah, na quarta-feira (10/9).

Beau Mason, do Departamento de Segurança Pública de Utah, afirmou que o tiro provavelmente veio de um telhado e que as câmeras do circuito fechado registraram um suspeito "vestindo roupas escuras".

Pessoas participam de uma vigília para o jovem ativista e influenciador Charlie Kirk, que foi baleado em um evento público na Universidade de Utah Valley, em 10 de setembro de 2025 (foto: MELISSA MAJCHRZAK/AFP)

Trump acusou a retórica da "esquerda radical" de ter contribuído para o assassinato de Kirk, a quem descreveu como um "mártir da verdade". "Durante anos, aqueles na esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie a nazistas e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo", disse Trump.

O líder republicano prometeu que o governo "encontrará todos os que contribuíram para essa atrocidade e para outros casos de violência política, incluindo as organizações que a financiam e apoiam".

O Departamento Federal de Investigação (FBI), disse que está trabalhando em conjunto com os "parceiros locais e estaduais de segurança pública em Utah para investigar completamente e buscar justiça" para o assassinato de Kirk.

Kash Patel, diretor do FBI, afirmou, na quarta, que um homem que estava sob custódia foi liberado após interrogatório policial.

Com informações da AFP*

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 11/09/2025 09:15
