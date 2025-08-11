Trump usa dados errados para expor Brasília como "cidade violenta"

Trump classifica Brasília como "cidade violenta", mas dados mostram que Washington tem taxa de homicídios três vezes maior - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou Brasília entre as "capitais mais violentas do mundo" ao anunciar, nesta segunda-feira (11/8), que vai federalizar a polícia de Washington D.C e enviar tropas da Guarda Nacional para atuar na cidade. Em discurso na Casa Branca, ele exibiu gráficos comparando taxas de homicídio da capital norte-americana com as de outras capitais, como Brasília, Bagdá (Iraque), Cidade do Panamá (Panamá), Bogotá (Colômbia), Cidade do México (México) e San José (Costa Rica).

Ao citar Brasília, o presidente afirmou que a cidade registrou 13 homicídios para cada 100 mil habitantes comparado a 41 por 100 mil habitantes em Washington. No entanto, dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) mostram que, no ano passado, foram contabilizados 207 homicídios, o que corresponde a uma taxa de 6,9 por 100 mil habitantes, considerando a população estimada em 3 milhões de pessoas. É o menor número desde 1977. No Atlas da Violência, a taxa estimada para o mesmo período é de 11 por 100 mil habitantes, também abaixo do valor apresentado por Trump.

A comparação feita por Trump indica que, mesmo com o número real, Washington ainda teria índices superiores. Em 2024, a capital americana registrou cerca de 180 homicídios, segundo o Departamento de Polícia Metropolitana (MPD). Com população estimada em 670 mil habitantes, isso representa uma taxa de aproximadamente 27 homicídios por 100 mil pessoas, quase quatro vezes maior que a do Distrito Federal no mesmo período. Em 2023, os números mostram que Brasília registrou 12,3 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto Washington, 39,8.

Discurso

A declaração foi utilizada como justificativa para decretar estado de emergência na segurança pública da capital americana, e colocar a polícia local sob controle federal direto. Segundo ele, a medida é necessária para "restaurar a segurança" e anunciou o envio de 800 integrantes da Guarda Nacional para operações "massivas de execução", voltadas ao combate a gangues, tráfico de drogas e redes criminosas.

"Nós queremos segurança em Washington. Você quer poder viver na sua casa ou apartamento e se sentir seguro para ir até uma loja comprar um jornal ou alguma outra coisa. Você não tem isso mais. A taxa de homicídios em Washington é maior que em Bogotá, Cidade do México e em outros lugares que você escuta dizer sobre serem os piores lugares do mundo. Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não", disse.