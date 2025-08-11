InícioCidades DF
SEGURANÇA PÚBLICA

Trump usa dados errados para expor Brasília como "cidade violenta"

Presidente dos EUA anunciou intervenção federal na segurança da capital americana e exibiu números inflados sobre crimes no DF

Trump classifica Brasília como
Trump classifica Brasília como "cidade violenta", mas dados mostram que Washington tem taxa de homicídios três vezes maior - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou Brasília entre as "capitais mais violentas do mundo" ao anunciar, nesta segunda-feira (11/8), que vai federalizar a polícia de Washington D.C e enviar tropas da Guarda Nacional para atuar na cidade. Em discurso na Casa Branca, ele exibiu gráficos comparando taxas de homicídio da capital norte-americana com as de outras capitais, como Brasília, Bagdá (Iraque), Cidade do Panamá (Panamá), Bogotá (Colômbia), Cidade do México (México) e San José (Costa Rica).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao citar Brasília, o presidente afirmou que a cidade registrou 13 homicídios para cada 100 mil habitantes comparado a 41 por 100 mil habitantes em Washington. No entanto, dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) mostram que, no ano passado, foram contabilizados 207 homicídios, o que corresponde a uma taxa de 6,9 por 100 mil habitantes, considerando a população estimada em 3 milhões de pessoas. É o menor número desde 1977. No Atlas da Violência, a taxa estimada para o mesmo período é de 11 por 100 mil habitantes, também abaixo do valor apresentado por Trump.

A comparação feita por Trump indica que, mesmo com o número real, Washington ainda teria índices superiores. Em 2024, a capital americana registrou cerca de 180 homicídios, segundo o Departamento de Polícia Metropolitana (MPD). Com população estimada em 670 mil habitantes, isso representa uma taxa de aproximadamente 27 homicídios por 100 mil pessoas, quase quatro vezes maior que a do Distrito Federal no mesmo período. Em 2023, os números mostram que Brasília registrou 12,3 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto Washington, 39,8.

Discurso

A declaração foi utilizada como justificativa para decretar estado de emergência na segurança pública da capital americana, e colocar a polícia local sob controle federal direto. Segundo ele, a medida é necessária para "restaurar a segurança" e anunciou o envio de 800 integrantes da Guarda Nacional para operações "massivas de execução", voltadas ao combate a gangues, tráfico de drogas e redes criminosas.

"Nós queremos segurança em Washington. Você quer poder viver na sua casa ou apartamento e se sentir seguro para ir até uma loja comprar um jornal ou alguma outra coisa. Você não tem isso mais. A taxa de homicídios em Washington é maior que em Bogotá, Cidade do México e em outros lugares que você escuta dizer sobre serem os piores lugares do mundo. Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não", disse.

 

Saiba Mais

Giovanna Sfalsin

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 11/08/2025 17:32 / atualizado em 11/08/2025 18:07
x