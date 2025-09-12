Cliente é proibido de levar jacaré de apoio emocional às compras no Walmart

Um homem, de 60 anos, foi impedido de continuar levando seu jacaré de "apoio emocional" para fazer compras em uma filial da rede Walmart, em West Brownsville, na Pensilvânia. O animal, batizado de Jinseioshi, mede 1,5 metro e pesava cerca de 14 quilos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Wesley Silva costumava circular pelos corredores do supermercado com o aligátor — espécie de jacaré americano, acomodado dentro do caminho de compras e muitas vezes até vestido com roupas. A cena, porém, começou a incomodar clientes, que relataram preocupação à gerência do estabelecimento.

Leia também: Suspeito de matar Charlie Kirk é identificado e entregue à polícia pela família

Na quarta-feira (10/9), em entrevista à emissora local WPXI, o tutor revelou que recebeu a notícia de que o réptil estava oficialmente banido do local. A administração do Walmart justificou a decisão citando a segurança de consumidores e fornecedores. "Há limites para animais que atuam como apoio emocional, e precisamos considerar os perigos potenciais. Apenas cães e minicavalos são aceitos", informou a empresa.

Wesley disse se sentir injustiçado com a medida e defendeu o comportamento dócil de Jinseioshi, afirmando que o animal já é conhecido em outros pontos da cidade, como restaurantes populares, onde chega a ser tratado como celebridade.