Trump diz que suspeito de matar Charlie Kirk foi detido

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (12/9), que o suspeito de ter matado o ativista Charlie Kirk foi detido. "Alguém muito próximo dele o entregou", disse Trump em uma entrevista ao vivo com a Fox News. A informação foi confirmada pelas autoridades policiais locais.

Na quinta-feira (11/9), o Departamento Federal de Investigação (FBI) divulgou um vídeo que mostra a ação do atirador que matou Charlie Kirk na Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos, na quarta-feira (10/9).



Após o tiroteio, o homem pulou de um telhado e fugiu do local. As evidências coletadas no telhado incluem marcas de sapato, uma marca de antebraço e uma marca de palma da mão. A arma e a munição do atirador foram recuperadas em uma área arborizada perto da universidade.

Kirk teve grande influência na política norte-americana e ajudou Trump a aumentar a adesão entre os eleitores mais jovens. O ativista levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah, na quarta-feira (10/9).



