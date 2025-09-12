Suspeito de matar Charlie Kirk é identificado e entregue à polícia pela família

O governador de Utah, Spencer Cox, disse que o suspeito de matar o ativista Charlie Kirk foi identificado como Tyler Robinson, 22 anos. O jovem se entregou às forças policiais depois de ser convencido por uma pessoa da família.
"Um familiar de Tyler Robinson entrou em contato com um amigo da família, que contatou o Gabinete do Xerife do Condado de Washington com informações de que Robinson havia confessado ou insinuado que havia cometido o incidente”, disse o governador de Utah, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12/9).
Na quinta-feira (11/9), o Departamento Federal de Investigação (FBI) divulgou um vídeo que mostra a ação do atirador que matou Charlie Kirk na Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos. Após o tiroteio, o homem pulou de um telhado e fugiu do local.
Kirk teve grande influência na política norte-americana e ajudou Trump a aumentar a adesão entre os eleitores mais jovens. O ativista levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah, na quarta-feira (10/9).
O governador Spencer Cox realtou comunicações que o suspeito manteve por meio de plataformas, nas quais indicava que considerava Kirk como uma pessoa "cheia de ódio".
Com informações da AFP*
Ver essa foto no Instagram
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Mundo Trump diz que suspeito de matar Charlie Kirk foi detido
- Mundo Penas de Bolsonaro e aliados foram altas? A avaliação dos especialistas sobre o veredito do STF
- Mundo Assassinato de Charlie Kirk: rifle é encontrado perto do local do crime
- Mundo Casa Branca relembra atentado às Torres Gêmeas: "América nunca esquecerá"
- Mundo Quem era Charlie Kirk, aliado de Trump assassinado nos EUA
- Mundo 5 perguntas para entender o que está acontecendo no Nepal