Suspeito de matar Charlie Kirk é identificado e entregue à polícia pela família

(Da esquerda para a direita) O Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Mason, o governador de Utah, Spencer Cox, o xerife Mike Smith e o diretor do FBI, Kash Patel, participam de uma coletiva de imprensa em frente ao Auditório Doterra, na Universidade Utah Valley, após o jovem ativista e influenciador Charlie Kirk ser baleado durante um evento público em Orem, Utah, em 12 de setembro de 2025 - (crédito: PATRICK T. FALLON/AFP)

O governador de Utah, Spencer Cox, disse que o suspeito de matar o ativista Charlie Kirk foi identificado como Tyler Robinson, 22 anos. O jovem se entregou às forças policiais depois de ser convencido por uma pessoa da família.

"Um familiar de Tyler Robinson entrou em contato com um amigo da família, que contatou o Gabinete do Xerife do Condado de Washington com informações de que Robinson havia confessado ou insinuado que havia cometido o incidente”, disse o governador de Utah, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12/9).

Na quinta-feira (11/9), o Departamento Federal de Investigação (FBI) divulgou um vídeo que mostra a ação do atirador que matou Charlie Kirk na Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos. Após o tiroteio, o homem pulou de um telhado e fugiu do local.

Kirk teve grande influência na política norte-americana e ajudou Trump a aumentar a adesão entre os eleitores mais jovens. O ativista levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah, na quarta-feira (10/9).



O governador Spencer Cox realtou comunicações que o suspeito manteve por meio de plataformas, nas quais indicava que considerava Kirk como uma pessoa "cheia de ódio".



Com informações da AFP*

