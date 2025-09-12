Português cai em golpe amoroso e é condenado a 6 anos de prisão

Casimiro de Lemos Francisco foi condenado a quase sete anos de prisão - (crédito: Divulgação)

Um homem de 56 anos foi condenado a seis anos e nove meses de prisão no Reino Unido após ser flagrado tentando entrar no país com quase 12 quilos de cocaína escondidos em uma scooter elétrica de mobilidade.

De acordo com a defesa, o acusado teria aceitado participar do esquema para ajudar uma mulher que conheceu no Facebook e "provavelmente nem existe".

Casimiro de Lemos Francisco, natural de Guimarães, cidade em Portigual, desembarcou no Aeroporto de Manchester em 30 de março, vindo de Bridgetown, em Barbados. Apesar de circular pelo terminal em uma cadeira de rodas elétrica, a Justiça Britânica constatou que ele não tinha qualquer deficiência física.

O veículo, na verdade, era parte de um plano sofisticado de contrabando, em que colocaram no encosto e no assento, 11 pacotes de cocaína, totalizando 12,8 kg, avaliados em 880 mil libras (cerca de R$6 milhões).

Scooter utilizado por português no crime (foto: Divulgação)

Além da droga, os policiais localizaram dentro da bateria um dispositivo de rastreamento, que permitiria aos criminosos monitorar o transporte. Questionado no momento da abordagem, Francisco disse que visitaria um amigo por dois dias e que não sabia o que havia escondido no equipamento elétrico.

No tribunal, a advogada de defesa Rachel Shenton declarou que o português havia se apaixonado por uma mulher nas redes sociais, que o convenceu a aceitar o transporte da droga sob a promessa de ajudá-la a receber uma herança. “Em muitos aspectos, ele foi um homem ingênuo, apaixonado por uma mulher. Entrou em algo que não faz sentido e acabou cometendo esse crime”, afirmou. Apesar disso, a própria advogada reconheceu que o réu “sabia o que estava fazendo” e aceitou a culpa.

O juiz responsável pelo caso destacou que a operação não era “simples, como vemos em malas cheias de drogas”, mas sim relativamente sofisticada, envolvendo tecnologia de rastreamento e ocultação em veículo de mobilidade.

Segundo a Agência Nacional do Crime (NCA), essa foi a segunda prisão semelhante em poucas semanas. Em fevereiro, o canadense Ronald Lord, de 71 anos, foi condenado a seis anos de prisão após ser detido no Aeroporto de Gatwick com 8 kg de cocaína escondidos em outra scooter elétrica, avaliados em 600 mil libras (cerca de R$ 4,39 milhões).

Inicialmente, Casimiro cumprirá parte da pena no Reino Unido e depois deverá ser deportado para Portugal.