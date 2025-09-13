Pianista brasileiro desaparecido na ditadura argentina tem corpo identificado após 50 anos

Tenorinho, como era conhecido no meio artístico, estava em turnê pela Argentina e Uruguai com Vinícius de Moraes, Toquinho, Mutinho e Azeitona - (crédito: Reprodução/Instagram )

Após quase 50 anos, cientistas da Justiça Argentina identificaram restos mortais do pianista brasileiro Francisco Tenorio Cerqueira Júnior, desaparecido em Buenos Aires em 18 de março de 1976, seis dias antes do golpe militar no país. Segundo análise da Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), o músico foi morto a tiros e enterrado em uma vala comum sem identificação.

Tenorinho, como era conhecido no meio artístico, estava em turnê pela Argentina e Uruguai com Vinícius de Moraes, Toquinho, Mutinho e Azeitona. Na noite do acontecimento, ele teria saído do hotel Normandie, onde estava hospedado, para comprar cigarros.

A identificação foi confirmada pela Embaixada do Brasil em Buenos Aires. “Nesse momento, foi interrompida a vida e a carreira de um dos nomes mais marcantes da música instrumental brasileira, mestre na fusão de bossa nova e jazz”, diz a publicação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a nota, o corpo, agora identificado como do pianista, foi encontrado em 20 de março de 1976 em Don Torquato, cidade argentina na província de Buenos Aires. A identificação foi concluída graças ao trabalho da Câmara de Apelações e da Procuradoria de Crimes contra a Humanidade, que operam na identificação de desaparecidos e julgamento de crimes cometidos no período ditatorial.

O procedimento, conduzido pela EEAF, analisou dados de digitais do corpo encontrado e amostras sanguíneas de familiares dos desaparecidos. Assim como Tenório Jr., as autoridades argentinas investigam outras mortes ocorridas no mesmo período, que podem estar ligadas à Operação Condor, aliança entre os regimes militares do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai com apoio dos Estados Unidos. A ação criminosa foi responsável por monitoramentos, torturas e mortes de opositores.

A causa da morte de Tenorinho, no entanto, segue um mistério, já que, segundo pessoas próximas, ele não teria forte atuação política. Outras hipóteses sugeriam que ele poderia ter sido identificado como “subversivo” por conta da aparência.