Papa Leão XIV ganha bolo de aniversário antecipado

O papa Leão XIV ganhou um bolo de aniversário do embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Brian Francis Burch, neste sábado (13/9). O presente foi dado ao pontífice um dia antes de ele completar 70 anos.

"O aniversário é amanhã, mas o Papa Leão XIV ganhou um bolo entre os presentes oferecidos pelo novo embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Brian Francis Burch, que apresentou suas credenciais esta manhã", disse o Vaticano.

Leão XIV nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago (EUA). Ele é filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola.

O lema episcopal do pontífice é “In Illo uno unum”, palavras que Santo Agostinho pronunciou em um sermão, a Exposição sobre o Salmo 127, para explicar que “embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um”.

Além do embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Brian Francis Burch, o papa Leão XIV recebeu, na manhã deste sábado (13/9), os participantes do Simpósio da Pontifícia Academia de Teologia por ocasião do encerramento do Encontro internacional sobre o tema: criação, natureza, ambiente para um mundo de paz.

Após citar que a sustentabilidade ambiental e a custódia da criação são compromissos inegociáveis para a sobrevivência do gênero humano, o papa Leão afirmou que “qualquer esforço para melhorar as condições ambientais e sociais do nosso mundo requer o compromisso de todos”.

