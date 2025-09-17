Declaração do presidente Petro sobre "clitóris e cérebro" causa repercussão

A fala ocorreu enquanto Petro comentava a decisão judicial que suspendeu provisoriamente a nomeação de Juan Carlos Florián como ministro da Igualdade - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Um trecho de uma fala do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, durante reunião com ministros na segunda-feira (15/9) viralizou nas redes sociais. Na ocasião, o líder de esquerda afirmou que "uma grande mulher" sabe usar "o clitóris e o cérebro". A reunião era transmitida ao vivo.

A fala ocorreu enquanto Petro comentava a decisão judicial que suspendeu provisoriamente a nomeação de Juan Carlos Florián, como ministro da Igualdade. A medida foi tomada com base na alegação de que a nomeação feria a exigência de paridade de gênero no gabinete presidencial.

"Um juiz da Santa Inquisição ignora o direito do presidente de configurar seu gabinete e diz que Florián não pode ser ministro. Ele não está aqui por causa desse atropelo contra a liberdade humana", disse Petro, em tom de crítica ao Judiciário.

Foi então que, ao abordar questões de identidade de gênero, o presidente fez a declaração considerada machista. "Uma mulher livre faz o que bem entende com o seu clitóris e com o seu cérebro, e se souber combiná-los, será uma grande mulher." Nenhuma das autoridades presentes na reunião reagiu à fala.

Esta não é a primeira vez que o presidente colombiano se envolve em polêmicas por declarações controversas. Em fevereiro deste ano, também durante uma reunião ministerial, Petro afirmou que “a cocaína não é pior do que uísque”, gerando forte repercussão na imprensa e entre autoridades internacionais.