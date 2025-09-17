Popular talk-show dos EUA é tirado do ar após comentário sobre Kirk

Kimmel afirmou que Robinson seria um republicano ligado ao ex-presidente Donald Trump - (crédito: Richard Shotwell/INVISION/AP)

O talk-show Jimmy Kimmel Live!, um dos mais populares programas de televisão dos Estados Unidos, foi retirado do ar pela rede ABC nesta quarta-feira (17/9), após o apresentador Jimmy Kimmel fazer comentários sobre o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk. A suspensão ocorre por tempo indeterminado.

Em um monólogo exibido na segunda-feira (15), Kimmel sugeriu que Tyler Robinson, acusado de atirar contra Kirk, seria um republicano pró-Trump. “A turma do MAGA está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso”, disse o apresentador.

A fala foi criticada por Andrew Alford, presidente da divisão de transmissão da Nexstar, responsável pela exibição do programa em afiliadas da ABC, que classificou as declarações como “ofensivas e insensíveis em um momento crítico do debate político nacional”.

O presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), pediu que as emissoras locais parassem de transmitir a atração e ameaçou adotar medidas contra a ABC e a Disney. Diante da repercussão, a rede decidiu suspender o programa, que estava no ar há mais de 20 anos e contava com entrevistas de grandes nomes do entretenimento, como a atriz brasileira Fernanda Torres, que participou em janeiro para divulgar o filme Ainda Estou Aqui.

Assassinato de Charlie Kirk

Charlie Kirk, fundador da organização conservadora Turning Point USA, foi baleado enquanto discursava para estudantes na Universidade de Utah. O ataque foi registrado em vídeo. Ele foi socorrido e submetido a cirurgia, mas não resistiu.

A presença de Kirk na universidade gerava controvérsia. Uma petição chegou a reunir quase 1.000 assinaturas contra sua participação, mas a instituição manteve a agenda alegando compromisso com a Primeira Emenda, que garante a liberdade de expressão.

Tyler Robinson, acusado do assassinato, foi indiciado pela Promotoria de Utah, que deve pedir pena de morte. Em sua primeira audiência judicial, realizada de forma virtual, ele permaneceu em silêncio, limitando-se a confirmar o próprio nome.