Indianos batem recorde mundial ao montar pirâmide humana mais alta do mundo

Equilibristas na Índia entraram para o livro dos recordes ao montar a pirâmide humana mais alta do mundo. O feito ocorreu em 16 de agosto, durante uma celebração religiosa no país. A torre recordista de 10 andares atingiu 14,7 metros.

Os grupos indianos O Kokan Nagar Govinda Pathak e o Sanskruti Yuva Pratisthan Trust se tornaram os primeiros a alcançar a marca de 10 andares em uma pirâmide humana.

A pirâmide foi montada durante o festival Dahi Handi, que celebra o nascimento do deus Krishna, um dos principais deuses do hinduísmo. A tradição da pirâmide humana é justamente para remontar algumas das passagens da vida de Krishna, que durante sua infância, usava o método engenhoso com seus amigos para roubar potes de barro com alguns derivados do leite.

No Dahi Handi, a pilha de homens tem o objetivo de alcançar ou quebrar um pote de barro cheio de manteiga e iogurte que é pendurado em local alto, homenageando o deus hindu. Neste contexto, as pessoas montam grupos para ver quem consegue alcançar o objeto primeiro.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o momento em que os homens atingem o 10º andar da pirâmide humana, que foi comemorado por todos os presentes no local. Apesar da felicidade das pessoas no evento, a torre desmoronou apenas alguns segundos depois de ser concluída.

Apenas uma das pessoas, uma criança que estava no topo da pirâmide estava amarrada a um guindaste e ficou pendurada quando o restante desabou. Os outros integrantes foram salvos pelo público que já aguardava em volta da torre caso o pior acontecesse.

A pirâmide humana indiana entrou para o Guinness World Records após quebrar um recorde que pertencia a grupos da Índia e Espanha depois de três décadas de reinado da pirâmide de 9 andares.

