Surfistas resgatam wallaby no meio do oceano

Surfistas australianos viralizaram nas redes sociais após encontrarem um wallaby (umas das espécies de marsupiais da família Macropodidae da Oceania) no meio do mar. O vídeo publicado no perfil The Paddlwans tem causado a curiosidade dos internautas pelo fato do animal estar tão longe de terra firme.

Na publicação é possível notar a surpresa dos surfistas ao encontrarem o pequeno Wallaby nadando no oceano. O marsupial foi logo resgatado por um dos surfistas, que o levou em cima da prancha até a areia da praia.

O animal estava visivelmente exausto e para garantir que estava bem, os dois esportistas esperaram ao lado do animal até que ele pudesse ir embora sozinho.

O que é um Wallaby?

Os wallabies são pequenos marsupiais que se assemelham muito ao canguru, menos pelo tamanho, que é bem reduzido em comparação ao primo. Tanto os wallabies quanto os cangurus são nativos da Austrália e algumas outras ilhas do oceano pacífico e possuem uma alimentação herbívora, optando preferencialmente por vegetações rasteiras.

Esses animais são extremamente dóceis e podem chegar a até um metro de altura e pesar no máximo 20 kg. Na natureza é comum que os wallabies vivam entre 11 e 14 anos. Assim como todos os marsupiais, é importante reforçar que quando nasce, o wallaby passa um tempo no marsúpio, uma bolsa presente na região abdominal da mãe onde o filhote continua se desenvolvendo.

