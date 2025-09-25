Polícia apreende equinos soltos em via pública

Ao todo, cinco cavalos e um burro foram apreendidos - (crédito: Reprodução: PCDF)

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Polícia Militar (PMDF) e Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) resultou na apreensão de seis animais de grande porte que estavam soltos em via pública, na Cidade Estrutural. A ação também teve o objetivo de verificar uma possível situação de maus-tratos.

Os animais foram localizados próximo ao campo de futebol sintético da cidade, local já conhecido pela presença de cavalos e outros animais soltos em via pública. A Seagri-DF enviou servidores especializados para o manejo dos animais. Foram apreendidos cinco cavalos e um burro. Entre os cavalos, dois foram identificados como animais furtados do curral da própria secretaria, no fim da Asa Norte.

Uma mulher, identificada como responsável por um dos cavalos furtados, foi conduzida à 8° DP para registro de ocorrência. Também foi lavrado Termo de Circunstanciado, com indiciamentos por receptação culposa.



Os animais apreendidos ficaram sobre os cuidados da Secretaria de Agricultura. Os donos têm 30 dias para pedir a devolução. Após esse período, se não for realizada nenhuma solicitação, os animais serão disponibilizados para adoção.