Homem será executado após ser condenado por matar bebê em "exorcismo"

Um homem será executado nesta quinta-feira, 25, após ser condenado à pena de morte no Texas, nos Estados Unidos, por ter matado sua enteada, de apenas 13 meses, durante o que ele chamou de "exorcismo para expulsar um demônio do corpo da criança".

Blaine Milam, de 35 anos, foi condenado pelo assassinato de Amora Carson - morta em dezembro de 2008 no trailer do padrasto no condado de Rusk, no leste do Texas. A previsão é de que Milam receba uma injeção letal na noite desta quinta-feira, 25, em uma penitenciária estadual em Huntsville.

O norte-americano alegou ser inocente e culpou sua então namorada, Jesseca Carson, pelo assassinato. Ele disse que foi a mulher quem afirmou que a menina estava possuída por um demônio. Jesseca foi julgada e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio qualificado. Ambos tinham 18 anos na época do crime.

Os promotores afirmaram que Milam espancou a menina com um martelo, além de a ter mordido, estrangulado e cortado. A autópsia apontou que Amora tinha múltiplas fraturas no crânio, além de braços, pernas e costelas quebrados e inúmeras marcas de mordidas. A causa específica para a morte não foi determinada devido ao número de ferimentos potencialmente fatais.

Alegação de deficiência intelectual é rejeitada

Os advogados de Milam solicitaram ao Supremo Tribunal dos EUA que suspendesse sua execução, sob o argumento de que a condenação se baseou em provas de marcas de mordidas "agora desacreditadas" e em outras evidências de DNA "não confiáveis". Eles também alegaram que o homem é portador de deficiência intelectual, o que o tornaria inelegível para execução.

O Gabinete do Procurador-Geral do Texas afirmou que o argumento de que Milam é portador de deficiência intelectual foi rejeitado em decisões anteriores e que uma recente revisão das provas de DNA utilizadas no seu julgamento "continua a ligá-lo ao corpo de Amora".

O gabinete também afirmou que, mesmo que as provas de marcas de mordidas e de DNA fossem excluídas, havia outras evidências que apontavam para a culpa do padrasto, incluindo seus esforços para ocultar provas e uma confissão feita a uma enfermeira após sua detenção.

Defesa do padrasto tentou culpar a mãe

Inicialmente, as autoridades trataram o casal como pais que estavam de luto. No entanto, algum tempo depois, Jesseca disse aos investigadores que Milam afirmou que Amora estava "possuída por um demônio" porque "Deus estava cansado de ela mentir para ele", de acordo com os registros judiciais.

A defesa de Milam tentou responsabilizar a mãe ao afirmar que Jesseca tinha delírios religiosos e sofria de um distúrbio neurológico de percepção visual que a fazia ver distorções no rosto de sua filha e a atacar. "Foi Jesseca quem causou a morte de sua filha. Não há provas confiáveis de que Milam tenha desempenhado qualquer papel nisso", disseram os advogados do homem.

Os tribunais de apelação estaduais e federais já haviam rejeitado anteriormente as tentativas da defesa de Milam de suspender sua execução. O Conselho de Indultos e Liberdade Condicional do Texas negou nesta terça-feira, 23, o pedido de troca da pena de morte por uma pena menor.

O homem já teve a data de execução agendada para 2019 e 2021, no entanto, nas duas ocasiões, a defesa conseguiu a suspensão da medida.

Pena de morte

Se a execução for realizada, Milam será a quinta pessoa executada este ano no Texas, historicamente o Estado com maior número de execuções nos EUA.

A execução de um homem condenado por matar a tiros um frentista em 1997 também está agendada para esta quinta-feira. Se ambas forem realizadas, o total deste ano chegará a 33 sentenças de morte cumpridas em todo o país.

A Flórida lidera neste ano com um recorde de 12 execuções realizadas até agora em 2025, com mais duas programadas no estado até meados de outubro.

Com informações da AP

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.