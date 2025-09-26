Assassinato de três mulheres transmitido ao vivo choca a Argentina

Três jovens foram mortas em Buenos Aires, na Argentina, na quinta-feira (25/9). O assassinato foi transmitido ao vivo em uma rede social. Pelo menos 12 pessoas foram presas. As vítimas foram identificadas como Morena Verdi, 20 anos, Brenda Del Castillo, 20, e Lara Morena Gutiérrez, 15. Os corpos foram encontrados enterrados em uma casa, após as mulheres ficarem cinco dias desaparecidas.
A investigação aponta para um crime ligado ao narcotráfico. O ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, disse que as três jovens entraram em uma caminhonete na sexta-feira (19/9), no bairro La Tablada, cerca de 20 quilômetros ao sul de Buenos Aires, enganadas sob a premissa de que iriam a um evento.
???? Una cámara de seguridad registró que a las 21:30 se subieron a una Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, en La Matanza. Lara, la menor de las tres, iba adelante; las otras dos chicas atrás pic.twitter.com/vs8cHIOTbE— Resumido.info (@Resumidoinfo) September 25, 2025
"Elas estavam caindo em uma armadilha organizada por uma organização transnacional do tráfico de drogas que havia planejado uma estratégia para assassiná-las", afirmou Javier.
As vítimas foram submetidas a uma "sessão de tortura e assassinato que foi transmitida nas redes sociais e, aparentemente, teria sido vista por 45 pessoas que fazem parte de uma conta no Instagram". O chefe do grupo criminoso teria dito: "É isso que acontece com quem rouba droga".
O motivo exato do ataque continua sob investigação. Quando questionado sobre a hipótese de que as jovens teriam roubado drogas, o ministro da Segurança respondeu: "Tudo é possível."
Organizações políticas e sociais convocaram uma marcha para sábado (27/9) no centro de Buenos Aires com o slogan "Não há vítimas boas ou ruins, há feminicídios. Nenhuma vida é descartável".
Com informações da AFP*
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Mundo Trump diz que "não permitirá" que Israel anexe a Cisjordânia
- Mundo Homem será executado após ser condenado por matar bebê em "exorcismo"
- Mundo A tortura e o assassinato em Buenos Aires de 3 mulheres jovens que foram transmitidos nas redes sociais e sacodem a Argentina
- Mundo Como fim da 2ª Guerra Mundial dividiu a colônia japonesa no Brasil
- Mundo Sarkozy, da Presidência da França à prisão 'com a cabeça erguida'
- Mundo ONU informa Trump que iniciou investigação sobre denúncias de 'sabotagem'