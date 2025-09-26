InícioMundo
VIOLÊNCIA

Assassinato de três mulheres transmitido ao vivo choca a Argentina

As vítimas foram submetidas a uma "sessão de tortura e assassinato". A investigação aponta para um crime ligado ao narcotráfico

As três jovens entraram em uma caminhonete no bairro La Tablada, cerca de 20 quilômetros ao sul de Buenos Aires, enganadas sob a premissa de que iriam a um evento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Três jovens foram mortas em Buenos Aires, na Argentina, na quinta-feira (25/9). O assassinato foi transmitido ao vivo em uma rede social. Pelo menos 12 pessoas foram presas. As vítimas foram identificadas como Morena Verdi, 20 anos, Brenda Del Castillo, 20, e Lara Morena Gutiérrez, 15. Os corpos foram encontrados enterrados em uma casa, após as mulheres ficarem cinco dias desaparecidas.

A investigação aponta para um crime ligado ao narcotráfico. O ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, disse que as três jovens entraram em uma caminhonete na sexta-feira (19/9), no bairro La Tablada, cerca de 20 quilômetros ao sul de Buenos Aires, enganadas sob a premissa de que iriam a um evento.

"Elas estavam caindo em uma armadilha organizada por uma organização transnacional do tráfico de drogas que havia planejado uma estratégia para assassiná-las", afirmou Javier.

As vítimas foram submetidas a uma "sessão de tortura e assassinato que foi transmitida nas redes sociais e, aparentemente, teria sido vista por 45 pessoas que fazem parte de uma conta no Instagram". O chefe do grupo criminoso teria dito: "É isso que acontece com quem rouba droga".

O motivo exato do ataque continua sob investigação. Quando questionado sobre a hipótese de que as jovens teriam roubado drogas, o ministro da Segurança respondeu: "Tudo é possível."

Organizações políticas e sociais convocaram uma marcha para sábado (27/9) no centro de Buenos Aires com o slogan "Não há vítimas boas ou ruins, há feminicídios. Nenhuma vida é descartável".

Com informações da AFP*

26/09/2025
