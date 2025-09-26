Paranormal mais famoso do mundo diz que drones na Dinamarca são de aliens

O ilusionista ficou famoso nos anos 1970 ao "entortar colheres com a mente" - (crédito: Divulgação/Uri Geller)

Uri Geller, o "paranormal" mais famoso do mundo, disse que os drones vistos sobrevoando aeroportos da Dinamarca, na quarta-feira (24/9), não são os espiões do presidente russo Vladimir Putin, mas, sim, aparelhos controlados por alienígenas.

Ao jornal britânico Daily Star, Uri Geller pediu aos governos que "parem de manipular o público e revelem que as naves misteriosas não são controladas por humanos". O ilusionista ficou famoso nos anos 1970 ao "entortar colheres com a mente". Ele já participou do programa Fantástico, da TV Globo.

Voos no aeroporto de Aalborg, na Dinamarca, foram suspensos após drones serem avistados no espaço aéreo. A polícia local informou que está investigando os fatos.

Uri Geller acredita que terá avistamentos nos "próximos meses" em "aeroportos, cidades e bases militares em todo o mundo". Ele também pediu para as pessoas "observarem os céus, mas não acreditarem nas mentiras".

