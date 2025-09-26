Paranormal mais famoso do mundo diz que drones na Dinamarca são de aliens

Uri Geller, o "paranormal" mais famoso do mundo, disse que os drones vistos sobrevoando aeroportos da Dinamarca, na quarta-feira (24/9), não são os espiões do presidente russo Vladimir Putin, mas, sim, aparelhos controlados por alienígenas.
Ao jornal britânico Daily Star, Uri Geller pediu aos governos que "parem de manipular o público e revelem que as naves misteriosas não são controladas por humanos". O ilusionista ficou famoso nos anos 1970 ao "entortar colheres com a mente". Ele já participou do programa Fantástico, da TV Globo.
Voos no aeroporto de Aalborg, na Dinamarca, foram suspensos após drones serem avistados no espaço aéreo. A polícia local informou que está investigando os fatos.
Uri Geller acredita que terá avistamentos nos "próximos meses" em "aeroportos, cidades e bases militares em todo o mundo". Ele também pediu para as pessoas "observarem os céus, mas não acreditarem nas mentiras".
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Mundo Trump inaugura nos EUA o 'neoliberalismo de mercado nacional', diz economista
- Mundo Trump anuncia novas tarifas sobre medicamentos, caminhões e móveis
- Mundo Homem será executado após ser condenado por matar bebê em "exorcismo"
- Mundo A tortura e o assassinato em Buenos Aires de 3 mulheres jovens que foram transmitidos nas redes sociais e sacodem a Argentina
- Mundo As ligações com Khadafi que levaram ex-presidente francês Nicolas Sarkozy a ser condenado a 5 anos de prisão
- Mundo 'Perdi a memória em acidente e meu irmão gêmeo escondeu que fui abusado sexualmente'