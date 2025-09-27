Tumulto em comício eleitoral deixa ao menos 36 mortos na Índia

Agentes de segurança montam guarda perto de um pôster dos líderes do Partido Bhartiya Janta (BJP), do primeiro-ministro indiano Narendra Modi (E) e do ministro da Saúde, Produtos Químicos e Fertilizantes Jagat Prakash Nadda - (crédito: TAUSEEF MUSTAFA / AFP)

Pelo menos 36 pessoas morreram neste sábado (27/9) após um tumulto em um comício eleitoral do ator popular e político Vijay, no sul da Índia, disse o ministro-chefe do estado de Tamil Nadu, MK Stalin.

“Fico profundamente triste ao saber que, até agora, 36 pessoas, incluindo oito crianças e 16 mulheres, morreram”, indicou Stalin no X.

Anteriormente, o legislador V. Senthilbalaji anunciou um balanço de 31 mortos e 58 feridos, que foram levados ao hospital.

Vijay, conhecido apenas por seu primeiro nome, havia tornado a palavra diante da multidão quando o caos irrompeu no comício, forçando-o a interromper seu discurso.

De acordo com o jornal The Hindustan Times, a confusão ocorreu porque parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi classificou o incidente como “profundamente triste” em uma mensagem dirigida às famílias e aos queridos das vítimas, divulgada nas redes sociais.

Episódios como este são frequentes na Índia em eventos de massa, como festivais religiosos, muitas vezes mal organizados e com falhas de segurança.

Em janeiro, 30 pessoas morreram e muitas outras feridas em um tumulto ocorrido durante o festival religioso Kumbh Mela.

Em julho do ano passado, 121 pessoas morreram no estado de Uttar Pradesh (norte), durante um encontro religioso.