Tumulto em comício eleitoral deixa ao menos 36 mortos na Índia

Pelo menos 36 pessoas morreram neste sábado (27/9) após um tumulto em um comício eleitoral do ator popular e político Vijay, no sul da Índia, disse o ministro-chefe do estado de Tamil Nadu, MK Stalin.
“Fico profundamente triste ao saber que, até agora, 36 pessoas, incluindo oito crianças e 16 mulheres, morreram”, indicou Stalin no X.
Anteriormente, o legislador V. Senthilbalaji anunciou um balanço de 31 mortos e 58 feridos, que foram levados ao hospital.
Vijay, conhecido apenas por seu primeiro nome, havia tornado a palavra diante da multidão quando o caos irrompeu no comício, forçando-o a interromper seu discurso.
De acordo com o jornal The Hindustan Times, a confusão ocorreu porque parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras.
O primeiro-ministro indiano Narendra Modi classificou o incidente como “profundamente triste” em uma mensagem dirigida às famílias e aos queridos das vítimas, divulgada nas redes sociais.
Episódios como este são frequentes na Índia em eventos de massa, como festivais religiosos, muitas vezes mal organizados e com falhas de segurança.
Em janeiro, 30 pessoas morreram e muitas outras feridas em um tumulto ocorrido durante o festival religioso Kumbh Mela.
Em julho do ano passado, 121 pessoas morreram no estado de Uttar Pradesh (norte), durante um encontro religioso.