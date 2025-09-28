Pedido estranho: entregador salva refém com machado e água sanitária

Um entregador de aplicativo evitou uma possível tragédia em Sweetwater, Texas, nos Estados Unidos. Ele recebeu um pedido 'estranho' em um aplicativo feito por Neil Cooper para um hotel. O homem entrou em contato com o gerente do hotel, que alertou a polícia e permitiu a libertação segura de um refém.

A história foi registrada na segunda (20/9). O entregador recebeu a tarefa de entregar sacos de lixo, braçadeiras plásticas, água sanitária e um machado. Ao notar a combinação incomum de itens, ele comunicou imediatamente o gerente do hotel, que entrou em contato com as autoridades.

Ao chegar ao hotel, a polícia encontrou Cooper trancado no quarto, alegando estar armado e mantendo um possível refém. “Enquanto os policiais tentavam estabelecer a comunicação, o indivíduo que se acredita ser um refém conseguiu escapar em segurança do quarto do hotel”, informou o Departamento de Polícia de Sweetwater.

Um negociador de crise do Departamento de Segurança Pública do Texas chegou em seguida e conseguiu convencer Cooper a se render pacificamente. Ele enfrenta acusação de sequestro qualificado e tem mandados de prisão em aberto por crimes relacionados a drogas.

O refém também foi detido, acusado de se recusar a se identificar e com mandado de prisão em aberto por crimes relacionados a drogas. O nome dele não foi revelado. O departamento de polícia destacou a ação rápida do entregador e do gerente do hotel como fundamental para evitar ferimentos e encerrar o sequestro com segurança.

