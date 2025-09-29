Trump anuncia que vai taxar filmes estrangeiros em 100%

Em mais um episódio do tarifaço, o presidente Donald Trump anunciou que vai impor tarifas de 100% sobre filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Em publicação no Truth Social nesta segunda-feira (29/9), o republicano afirmou que o “negócio de produção cinematográfica foi roubado dos Estados Unidos da América por outros países, assim como roubar "doce de criança’”.
Trump usou a postagem ainda para criticar o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, ao qual chamou de “fraco e incompetente”. Segundo o presidente, o estado, onde fica Hollywood, é o mais afetado com o suposto roubo.
Essa não é a primeira crítica do político a Newson, em junho, os dois políticos tiveram um embate após o presidente enviar tropas da Guarda Nacional para conter protestos contra as operações contra imigrantes.
Também na rede social, Trump anunciou que vai impor “tarifas substanciais a qualquer país que não fabrique seus móveis nos Estados Unidos”. A taxação é uma medida para fortalecer o comércio de móveis na Carolina do Norte, que, segundo ele, perdeu espaço para “a China e outros países”.
O estadunidense deve se manter nos holofotes nesta segunda-feira. Além das novas tarifas, Trump tem os olhos do mundo inteiro voltados para ele devido a uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. As expectativas são de que os dois apresentem um plano de cessar-fogo para o conflito em Gaza após o encontro.
