Redes do Consulado dos EUA e da Embaixada no Brasil paralisam após shutdown

As redes sociais da Departamento de Assuntos Consulares dos Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (1º10), que vão interromper as atividades de comunicação em decorrência de “paralisação orçamentária”. “Esta conta do Instagram não será atualizada regularmente até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança”, diz o texto.

Segundo a publicação, as operações, incluindo emissão de vistos e passaportes e assistência a estadunidenses no exterior, devem continuar normalmente. Entretanto, “certos apoios domésticos para operações consulares serão suspensos”. A informação foi compartilhada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que afirmou que emissão de vistos e passaportes programados devem continuar “enquanto a situação permitir”.

Esse é um dos efeitos do “shutdown” no país (desligamento, em tradução livre), paralisação das atividades pelo governo devido à falta de acordo do Congresso sobre o novo orçamento.

Com a paralisação, diversos departamentos devem paralisar as atividades até que o Legislativo chegue a uma resolução. Cerca de 750 mil funcionários federais entram em situação de desemprego parcial e ficam sem receber até o fim do shutdown, o que pode gerar uma perda de rendimentos de 400 milhões de dólares (R$ 2,12 bilhões).

Esse é o segundo shutdown após sete anos da paralisação mais longa da história do país. No primeiro governo de Donald Trump, as operações foram interrompidas por 35 dias.



