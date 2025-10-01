InícioMundo
SHUTDOWN

Redes do Consulado dos EUA e da Embaixada no Brasil paralisam após shutdown

Segundo o comunicado, emissão de vistos e passaportes deve continuar "enquanto a situação permitir"

Embaixada dos Estados Unidos no Brasil - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Embaixada dos Estados Unidos no Brasil - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As redes sociais da Departamento de Assuntos Consulares dos Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (1º10), que vão interromper as atividades de comunicação em decorrência de “paralisação orçamentária”. “Esta conta do Instagram não será atualizada regularmente até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança”, diz o texto. 

Leia também: Entenda o que é o shutdown e por que ele paralisa o governo dos EUA

Segundo a publicação, as operações, incluindo emissão de vistos e passaportes e assistência a estadunidenses no exterior, devem continuar normalmente. Entretanto, “certos apoios domésticos para operações consulares serão suspensos”. A informação foi compartilhada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que afirmou que emissão de vistos e passaportes programados devem continuar “enquanto a situação permitir”. 

Esse é um dos efeitos do “shutdown” no país (desligamento, em tradução livre), paralisação das atividades pelo governo devido à falta de acordo do Congresso sobre o novo orçamento. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com a paralisação, diversos departamentos devem paralisar as atividades até que o Legislativo chegue a uma resolução. Cerca de 750 mil funcionários federais entram em situação de desemprego parcial e ficam sem receber até o fim do shutdown, o que pode gerar uma perda de rendimentos de 400 milhões de dólares (R$ 2,12 bilhões). 

Esse é o segundo shutdown após sete anos da paralisação mais longa da história do país. No primeiro governo de Donald Trump, as operações foram interrompidas por 35 dias. 


Saiba Mais

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 01/10/2025 13:05
x