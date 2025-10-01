Entenda o que é o shutdown e por que ele paralisa o governo dos EUA

Congresso dos Estados Unidos não conseguir entrar em um acordo sobre o orçamento - (crédito: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

O governo dos Estados Unidos suspendeu as operações nesta quarta-feira (1º/10), após o Congresso não conseguir entrar em um acordo sobre o orçamento.

Esta paralisação, também conhecida como "shutdown" (desligamento, em tradução livre), interromperá o trabalho de vários departamentos e agências federais, afetando centenas de milhares de funcionários governamentais.

Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, sigla em inglês), 750 mil funcionários federais podem entrar em situação de desemprego parcial, com uma perda de rendimentos equivalente a 400 milhões de dólares (R$ 2,12 bilhões). Os trabalhadores do governo federal não receberão salário até o fim da paralisação.

O "shutdown" anterior, ocorrido de dezembro de 2018 até o fim de janeiro de 2019, durante o primeiro mandato de Trump, durou 35 dias. Naquele momento, o CBO estimou que havia reduzido o Produto Interno Bruto (PIB) em 11 bilhões de dólares.

Impasse

Os republicanos apresentaram uma proposta para prorrogar o financiamento atual até o final de novembro, enquanto um plano de gastos a longo prazo era negociado.

Mas os democratas queriam restituir centenas de bilhões de dólares em gastos com assistência médica, em particular no programa de seguros de saúde denominado Obamacare para famílias de baixa renda.

Com informações da AFP*

