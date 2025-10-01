Shutdown: EUA suspendem operações, após falta de acordo sobre orçamento

Trabalho de vários departamentos e agências federais será paralisado, afetando centenas de milhares de funcionários governamentais - (crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

O governo dos Estados Unidos começou a suspender as operações nesta quarta-feira (1º/10), após o Congresso não conseguir entrar em um acordo sobre o orçamento.

Esta é a primeira paralisação, ou "shutdown", desde o mais longo da história — que durou 35 dias — há quase sete anos, e interromperá o trabalho de vários departamentos e agências federais, afetando centenas de milhares de funcionários governamentais.

O presidente Donald Trump culpou os democratas pelo impasse e ameaçou punir o partido e os eleitores com a interrupção de prioridades da agenda progressista, além de cortes no setor público.

Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, sigla em inglês), 750 mil funcionários federais podem entrar em situação de desemprego parcial, com uma perda de rendimentos equivalente a 400 milhões de dólares (R$ 2,12 bilhões). Os trabalhadores do governo federal não receberão salário até o fim da paralisação.

O "shutdown" anterior, ocorrido de dezembro de 2018 até o fim de janeiro de 2019, durante o primeiro mandato de Trump, durou 35 dias. Naquele momento, o CBO estimou que havia reduzido o Produto Interno Bruto (PIB) em 11 bilhões de dólares.

Impasse

Os republicanos apresentaram uma proposta para prorrogar o financiamento atual até o final de novembro, enquanto um plano de gastos a longo prazo era negociado.

Mas os democratas queriam restituir centenas de bilhões de dólares em gastos com assistência médica, em particular no programa de seguros de saúde denominado Obamacare para famílias de baixa renda.

Apesar da maioria republicana no Senado, o partido de Trump não controla todos os votos necessários para aprovar leis orçamentárias. Estas exigem 60 votos, sete a mais do que os republicanos têm.

