Influenciadora de 21 anos é encontrada morta em casa

Estrela do TikTok e estudante de jornalismo foi achada sem vida em casa. A última publicação nas redes sociais recebeu mensagens de despedida emocionadas

Jennifer Nicole Rivas, 21 anos, deixa legião de fãs nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram/@iamjenirivas_)
A influenciadora digital e apresentadora de TV hondurenha Jennifer Nicole Rivas, 21 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (2/10) na própria casa, em Tegucigalpa, capital de Honduras.

De acordo com a emissora HCH Televisión Digital, a família suspeita que a jovem tenha sofrido uma crise epiléptica. Rivas fazia uso de medicamentos para controlar a doença. As autoridades classificaram a causa da morte como "natural".

Jennifer, que apresentava programas no canal CHTV e estudava jornalismo na Universidade Nacional Autônoma de Honduras, também era presença marcante nas redes sociais, com mais de 100 mil seguidores no TikTok.

Nessa quarta-feira (1°/10), Jennifer publicou uma foto em uma quadra esportiva segurando uma raquete. “Preparando-se”, escreveu na legenda, mostrando vivacidade.

As outras publicações da jovem foram utilizadas para comentários de despedida. “Boas lembranças que ela nos deixou, voa alto”, comentou um seguidor. “Surpreendida e triste, só me resta lembranças da escola”, escreveu uma conhecida. “Eu a conheço desde que tinha 3 anos. Meu Deus, não consigo acreditar”, lamentou outra pessoa.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Por Maria Luiza Campelo
postado em 03/10/2025 21:45
