Lí Marttins cai no choro ao refletir sobre morte do marido, JP Mantovani - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na noite desta quinta-feira (2), Li Marttins retornou às redes sociais e emocionou seus seguidores ao compartilhar um desabafo tocante sobre a perda do marido, JP Mantovani.

O companheiro da ex-integrante do Rouge faleceu no último dia 21 de setembro, após sofrer um grave acidente de moto em São Paulo.

A cantora publicou um vídeo em que aparece cantando a música "Ah Se Eu Pudesse", escolhida para homenagear o amor que viveu ao lado de JP. Em tom de gratidão e saudade, Li dedicou a performance ao companheiro com quem compartilhou uma década de vida.

“Entre lágrimas e notas, vou tentando lidar com a falta. A saudade dói, mas também revela o tamanho do amor que vivemos. Sempre quis cantar essa música e a letra nunca fez tanto sentido como agora”, escreveu.

Ela contou que a canção, composta por Renata Fausti, Neusa Faustino e Annalu, reflete com perfeição o sentimento profundo que nutriu pelo marido.

“'Ah Se Eu Pudesse' fala de um amor puro, genuíno sentido nos gestos mais simples, nos pequenos detalhes, com tamanha profundidade que jamais pensei que um dia pudesse sentir“, continuou a artista.

Em meio à dor do luto, Li também agradeceu pelos anos vividos ao lado de JP e reforçou o impacto da ausência dele em sua rotina.

“Renata Fausti, Neusa Faustino e Annalu traduziram, antes mesmo de nos conhecermos, o que hoje eu queria cantar com alegria e não em lágrimas, mas é assim que vou me curando. Ah meu amor… só Deus sabe o quanto queria você do meu lado agora. Cantaria essa música de outra forma”, declarou.

Ao encerrar a homenagem, a cantora reforçou o amor que seguirá vivo apesar da perda: “Esteja onde estiver. Serei eternamente grata por tudo e por tanto que vivemos juntos nesses 10 anos. Te amo pra sempre!”.