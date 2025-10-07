InícioMundo
ALEMANHA

Prefeita recém-eleita de cidade alemã é esfaqueada

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse que o caso "precisa ser resolvido rapidamente"

Iris foi esfaqueada "várias vezes", segundo o canal local WDR. Ela conseguiu se arrastar até o interior da casa dela - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Iris Stalzer, prefeita recém-eleita da cidade de Herdecke, na Alemanha, está em estado de saúde crítico após ser esfaqueada nesta terça-feira (7/10). Ele foi encontrada ferida, com perfurações nas costas e no abdômen, no apartamento onde mora. Iris foi eleita no fim de setembro. A autoria e a motivação do crime são investigadas pelas autoridades locais.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, comentou sobre o caso. "Recebemos notícias de um crime hediondo em Herdecke. Ele precisa ser resolvido rapidamente. Tememos pela vida da prefeita eleita, Iris Stalzer, e esperamos uma recuperação completa. Meus pensamentos estão com sua família e entes queridos", disse.

