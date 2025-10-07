Prefeita recém-eleita de cidade alemã é esfaqueada

Iris foi esfaqueada "várias vezes", segundo o canal local WDR. Ela conseguiu se arrastar até o interior da casa dela - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Iris Stalzer, prefeita recém-eleita da cidade de Herdecke, na Alemanha, está em estado de saúde crítico após ser esfaqueada nesta terça-feira (7/10). Ele foi encontrada ferida, com perfurações nas costas e no abdômen, no apartamento onde mora. Iris foi eleita no fim de setembro. A autoria e a motivação do crime são investigadas pelas autoridades locais.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, comentou sobre o caso. "Recebemos notícias de um crime hediondo em Herdecke. Ele precisa ser resolvido rapidamente. Tememos pela vida da prefeita eleita, Iris Stalzer, e esperamos uma recuperação completa. Meus pensamentos estão com sua família e entes queridos", disse.

Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025

Iris foi esfaqueada "várias vezes", segundo o canal local WDR. Ela conseguiu se arrastar até o interior da casa dela.



