Brasileiros de flotilha são transportados de Israel para a Jordânia

Após negociações conduzidas pelo governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, os 13 brasileiros que integravam a flotilha Global Sumud, entre eles a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), foram conduzidos até a fronteira com a Jordânia e libertados. A informação foi divulgada pelo Itamaraty nesta terça-feira (7/10).

Diplomatas das Embaixadas em Tel Aviv e em Amã receberam os ativistas. Eles foram transportados para a capital jordaniana em veículo providenciado pela Embaixada brasileira naquele país. Os brasileiros estavam detidos na prisão de Ktzi'ot. Ainda não informações sobre quando eles retornarão ao Brasil.

A flotilha Global Sumud, integrada por mais de 40 embarcações e 420 ativistas de diferentes nacionalidades, tinha caráter pacífico e tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza quando foi interceptada em águas internacionais por forças militares do Estado de Israel na quarta-feira (1º/10).