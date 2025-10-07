InícioMundo
DEPORTAÇÃO

Brasileiros de flotilha são transportados de Israel para a Jordânia

Diplomatas das Embaixadas em Tel Aviv e em Amã receberam os ativistas. Eles estavam detidos na prisão de Ktzi'ot

Os 13 brasileiros que estavam detidos em Israel, entre eles a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e o ativista brasiliense Thiago Ávila, foram libertados - (crédito: Divulgação/Global Sumud Flotilla)
Os 13 brasileiros que estavam detidos em Israel, entre eles a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e o ativista brasiliense Thiago Ávila, foram libertados

Após negociações conduzidas pelo governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, os 13 brasileiros que integravam a flotilha Global Sumud, entre eles a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), foram conduzidos até a fronteira com a Jordânia e libertados. A informação foi divulgada pelo Itamaraty nesta terça-feira (7/10).

Diplomatas das Embaixadas em Tel Aviv e em Amã receberam os ativistas. Eles foram transportados para a capital jordaniana em veículo providenciado pela Embaixada brasileira naquele país. Os brasileiros estavam detidos na prisão de Ktzi'ot. Ainda não informações sobre quando eles retornarão ao Brasil.

A flotilha Global Sumud, integrada por mais de 40 embarcações e 420 ativistas de diferentes nacionalidades, tinha caráter pacífico e tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza quando foi interceptada em águas internacionais por forças militares do Estado de Israel na quarta-feira (1º/10).

"O Brasil conclama a comunidade internacional a exigir de Israel a cessação do bloqueio à Gaza, por constituir grave violação ao direito internacional humanitário", destacou o Itamaraty.

A equipe da deputada Luizianne Lins informou que por volta das 11h (5h em Brasília) desta manhã, os brasileiros cruzaram a fronteira para a Jordânia e foram recebidos por representantes da Embaixada do Brasil.

Na segunda-feira (6/10), a ativista sueca Greta Thunberg chegou a Atenas com outros 160 membros da flotilha. Greta classificou a flotilha Global Sumud como "a maior tentativa já feita por mar para romper o ilegal e desumano cerco israelense".

Nicolas Calabrese, educador popular no Rio de Janeiro e com cidadanias argentina e italiana, foi enviado para a Turquia com apoio do consulado italiano, que arcou com os custos da passagem no sábado (4/10).

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 07/10/2025 09:02
