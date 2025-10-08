InícioMundo
ÍNDIA

Crocodilo arrasta e mata mulher que lavava roupas em rio na Índia

Ataque ocorreu enquanto a vítima lavava roupas às margens do rio Kharastrota, em Odisha; autoridades alertam para riscos na região, onde vivem milhares de répteis

O réptil se aproximou repentinamente, atacou a mulher e a arrastou para o meio do rio (imagem meramente ilustrativa) - (crédito: Daniel Pelaez Duque/Unsplash)
Uma mulher de 57 anos foi morta por um crocodilo-de-água-salgada enquanto lavava roupas às margens do rio Kharastrota, próximo ao vilarejo de Kantia, no distrito de Jajpur, em Odisha, na Índia. O ataque ocorreu na tarde da última segunda-feira (6/10), segundo testemunhas.

A vítima foi identificada como Soudamini Mahala, moradora da região. De acordo com os relatos, o réptil se aproximou repentinamente, atacou a mulher e a arrastou para o meio do rio, realizando giros da morte, movimento característico utilizado para dominar presas na água.

“Moradores tentaram perseguir o réptil, mas não conseguiram resgatar a mulher. Todos os nossos esforços foram em vão”, relatou uma testemunha ao jornal Daily Mail.

Equipes de emergência foram acionadas e iniciaram buscas pelo corpo. Horas depois, os restos mortais de Soudamini foram encontrados no local. Além disso, as autoridades locais destacaram que os rios da região, que abrigam cerca de 2 mil crocodilos-de-água-salgada, não são recomendados para banho, pesca ou outras atividades cotidianas. 

 

08/10/2025 14:26
