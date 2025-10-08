Crocodilo arrasta e mata mulher que lavava roupas em rio na Índia

Uma mulher de 57 anos foi morta por um crocodilo-de-água-salgada enquanto lavava roupas às margens do rio Kharastrota, próximo ao vilarejo de Kantia, no distrito de Jajpur, em Odisha, na Índia. O ataque ocorreu na tarde da última segunda-feira (6/10), segundo testemunhas.
A vítima foi identificada como Soudamini Mahala, moradora da região. De acordo com os relatos, o réptil se aproximou repentinamente, atacou a mulher e a arrastou para o meio do rio, realizando giros da morte, movimento característico utilizado para dominar presas na água.
“Moradores tentaram perseguir o réptil, mas não conseguiram resgatar a mulher. Todos os nossos esforços foram em vão”, relatou uma testemunha ao jornal Daily Mail.
Equipes de emergência foram acionadas e iniciaram buscas pelo corpo. Horas depois, os restos mortais de Soudamini foram encontrados no local. Além disso, as autoridades locais destacaram que os rios da região, que abrigam cerca de 2 mil crocodilos-de-água-salgada, não são recomendados para banho, pesca ou outras atividades cotidianas.
A 59-year-old woman, Soudamini Mahala, was fatally attacked by a saltwater crocodile while washing clothes in the Kharasrota river near Bankupala village under the Jajpur forest range.— The Sentinel (@Sentinel_Assam) October 8, 2025
The crocodile dragged her into the water, leaving her severely injured. The incident, which… pic.twitter.com/5d9Qg5CS18