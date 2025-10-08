Crocodilo arrasta e mata mulher que lavava roupas em rio na Índia

O réptil se aproximou repentinamente, atacou a mulher e a arrastou para o meio do rio (imagem meramente ilustrativa) - (crédito: Daniel Pelaez Duque/Unsplash)

Uma mulher de 57 anos foi morta por um crocodilo-de-água-salgada enquanto lavava roupas às margens do rio Kharastrota, próximo ao vilarejo de Kantia, no distrito de Jajpur, em Odisha, na Índia. O ataque ocorreu na tarde da última segunda-feira (6/10), segundo testemunhas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vítima foi identificada como Soudamini Mahala, moradora da região. De acordo com os relatos, o réptil se aproximou repentinamente, atacou a mulher e a arrastou para o meio do rio, realizando giros da morte, movimento característico utilizado para dominar presas na água.

“Moradores tentaram perseguir o réptil, mas não conseguiram resgatar a mulher. Todos os nossos esforços foram em vão”, relatou uma testemunha ao jornal Daily Mail.

Leia também: Ministro do Equador diz que indígenas tentaram assassinar presidente Noboa

Equipes de emergência foram acionadas e iniciaram buscas pelo corpo. Horas depois, os restos mortais de Soudamini foram encontrados no local. Além disso, as autoridades locais destacaram que os rios da região, que abrigam cerca de 2 mil crocodilos-de-água-salgada, não são recomendados para banho, pesca ou outras atividades cotidianas.

A 59-year-old woman, Soudamini Mahala, was fatally attacked by a saltwater crocodile while washing clothes in the Kharasrota river near Bankupala village under the Jajpur forest range.



The crocodile dragged her into the water, leaving her severely injured. The incident, which… pic.twitter.com/5d9Qg5CS18 — The Sentinel (@Sentinel_Assam) October 8, 2025