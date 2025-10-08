Ministro do Equador diz que indígenas tentaram assassinar presidente Noboa

O setor indígena do Equador tentou assassinar o presidente Daniel Noboa, cujo veículo foi atacado na terça-feira, supostamente com tiros, durante um protesto contra o governo, disse o ministro da Defesa, Gian Carlo Loffredo, nesta quarta-feira (8/10).
"O nível de agressão com o qual a comitiva foi atacada denota que isto foi uma clara tentativa de assassinato e um ato de terrorismo contra o presidente", afirmou Loffredo ao canal Teleamazonas.
Na terça-feira, no sul andino do Equador, cerca de 500 manifestantes atacaram a comitiva de Noboa, que saiu ileso do incidente, segundo a ministra de Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano.
"Há marcas de tiro no carro do presidente", disse a ministra na terça.
