Restos mortais de São Francisco serão expostos pela primeira vez

Pela primeira vez na história, os restos mortais de São Francisco de Assis serão expostos ao público na Basílica dedicada ao santo, em Assis, na Itália. A exposição fará parte das celebrações pelos 800 anos da morte do santo, um dos mais populares da Igreja Católica.
A informação foi divulgada pelo Vatican News em 4 de outubro, data em que a Igreja Católica celebra a festa litúrgica de São Francisco. Segundo o portal, "o corpo de São Francisco será removido de seu túmulo, localizado na cripta, e depositado aos pés do altar papal da igreja inferior da Basílica de São Francisco".
A exposição ocorrerá entre 22 de fevereiro e 22 de março de 2026. A expectativa é de que milhares de fiéis e turistas compareçam à cidade durante o período da exposição. Para visitar o local, será necessário realizar um agendamento prévio por meio de um sistema gratuito de reservas on-line.
Além da exibição das relíquias, o evento contará com um percurso guiado por frades franciscanos em diversos idiomas. A organização também garantiu medidas de acessibilidade, com atenção especial à participação de pessoas com deficiência.