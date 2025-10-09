InícioMundo
QUASE 40 MORTOS

Putin assume que defesa russa derrubou avião da Embraer no Cazaquistão

Presidente reconheceu, em conversa com Ilham Aliyev, que destroços dos mísseis russos atingiram a aeronave que caiu no Cazaquistão em dezembro de 2024, deixando 38 pessoas mortas

A declaração foi feita durante encontro com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em Dushanbe, no Tadjiquistão - (crédito: AFP)
A declaração foi feita durante encontro com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em Dushanbe, no Tadjiquistão - (crédito: AFP)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (9/10) que a defesa antiaérea russa foi responsável pela queda de um avião da Azerbaijan Airlines, em dezembro de 2024, no Cazaquistão. O acidente deixou 38 mortos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A declaração foi feita durante encontro com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em Dushanbe, no Tadjiquistão. Putin explicou que os sistemas de defesa estavam ativos devido à presença de drones ucranianos em Grozny, no Cáucaso russo, e que dois mísseis lançados não atingiram diretamente a aeronave Embraer 190, mas explodiram a cerca de 10 metros de distância. Segundo ele, os destroços resultantes da explosão provocaram a destruição parcial do avião.

Os dois mísseis lançados não atingiram o avião diretamente. Se isso tivesse acontecido, ele teria caído no local. Mas eles explodiram, talvez como medida de autodestruição, a poucos metros de distância, cerca de 10 metros. E, assim, o dano foi causado, não pelas ogivas, mas provavelmente pelos destroços dos próprios mísseis”, afirmou.

O presidente russo também prometeu indenizações às famílias das vítimas e pediu desculpas. "É claro que tudo o que for necessário em casos tão trágicos será feito pelo lado russo em termos de indenização e uma avaliação legal de todas as questões oficiais será feita. É nosso dever, repito mais uma vez... fazer uma avaliação objetiva de tudo o que aconteceu e identificar as verdadeiras causas."

O avião fazia a rota entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, na Chechênia. Após relatar problemas em voo, a tripulação tentou realizar um pouso de emergência na cidade de Aktau, no Cazaquistão, mas a aeronave caiu às margens do mar Cáspio. Ao todo, 38 das 67 pessoas a bordo morreram.

Aliyev, que inicialmente acusara Moscou de tentar encobrir as causas da tragédia, agradeceu a Putin por acompanhar pessoalmente o caso e disse ver “um desenvolvimento positivo” nas relações entre os dois países.

Queda de avião da Embraer mata pelo menos 38 mortos no Cazaquistão
Queda de avião da Embraer mata pelo menos 38 mortos no Cazaquistão (foto: Divulgação/Embraer)

Investigação

Um relatório preliminar divulgado em fevereiro pelo governo do Cazaquistão havia apontado que a queda poderia ter sido provocada por “objetos externos”, sem detalhar sua natureza. Fragmentos do avião apresentavam danos múltiplos em diferentes partes da fuselagem, motor e estabilizadores.

A análise das caixas-pretas, realizada no Brasil pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), confirmou relatos de que a tripulação acreditava ter colidido com um bando antes da queda. Esses dados foram encaminhados à autoridade de investigação do Cazaquistão, responsável pelo relatório final, ainda não divulgado.

Esta foi a primeira vez que Putin e Aliyev se encontraram desde a tragédia.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 09/10/2025 13:40
SIGA
x