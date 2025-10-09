Putin assume que defesa russa derrubou avião da Embraer no Cazaquistão

A declaração foi feita durante encontro com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em Dushanbe, no Tadjiquistão - (crédito: AFP)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (9/10) que a defesa antiaérea russa foi responsável pela queda de um avião da Azerbaijan Airlines, em dezembro de 2024, no Cazaquistão. O acidente deixou 38 mortos.

A declaração foi feita durante encontro com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em Dushanbe, no Tadjiquistão. Putin explicou que os sistemas de defesa estavam ativos devido à presença de drones ucranianos em Grozny, no Cáucaso russo, e que dois mísseis lançados não atingiram diretamente a aeronave Embraer 190, mas explodiram a cerca de 10 metros de distância. Segundo ele, os destroços resultantes da explosão provocaram a destruição parcial do avião.

“Os dois mísseis lançados não atingiram o avião diretamente. Se isso tivesse acontecido, ele teria caído no local. Mas eles explodiram, talvez como medida de autodestruição, a poucos metros de distância, cerca de 10 metros. E, assim, o dano foi causado, não pelas ogivas, mas provavelmente pelos destroços dos próprios mísseis”, afirmou.

O presidente russo também prometeu indenizações às famílias das vítimas e pediu desculpas. "É claro que tudo o que for necessário em casos tão trágicos será feito pelo lado russo em termos de indenização e uma avaliação legal de todas as questões oficiais será feita. É nosso dever, repito mais uma vez... fazer uma avaliação objetiva de tudo o que aconteceu e identificar as verdadeiras causas."

O avião fazia a rota entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, na Chechênia. Após relatar problemas em voo, a tripulação tentou realizar um pouso de emergência na cidade de Aktau, no Cazaquistão, mas a aeronave caiu às margens do mar Cáspio. Ao todo, 38 das 67 pessoas a bordo morreram.

Aliyev, que inicialmente acusara Moscou de tentar encobrir as causas da tragédia, agradeceu a Putin por acompanhar pessoalmente o caso e disse ver “um desenvolvimento positivo” nas relações entre os dois países.

Investigação

Um relatório preliminar divulgado em fevereiro pelo governo do Cazaquistão havia apontado que a queda poderia ter sido provocada por “objetos externos”, sem detalhar sua natureza. Fragmentos do avião apresentavam danos múltiplos em diferentes partes da fuselagem, motor e estabilizadores.

A análise das caixas-pretas, realizada no Brasil pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), confirmou relatos de que a tripulação acreditava ter colidido com um bando antes da queda. Esses dados foram encaminhados à autoridade de investigação do Cazaquistão, responsável pelo relatório final, ainda não divulgado.

Esta foi a primeira vez que Putin e Aliyev se encontraram desde a tragédia.



