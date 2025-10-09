InícioMundo
PRÊMIO NOBEL

Nobel de Literatura vai para autor húngaro László Krasznahorkai

O prêmio foi anunciado nesta quinta-feira (9/10)

Nobel de Literatura vai para autor húngaro László Krasznahorkai - (crédito: Divulgação)
Nobel de Literatura vai para autor húngaro László Krasznahorkai - (crédito: Divulgação)

O Nobel de Literatura deste ano foi concedido ao autor húngaro László Krasznahorkai "por sua obra convincente e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”. O prêmio foi anunciado nesta quinta-feira (9/10).

László nasceu em 1954 na pequena cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, perto da fronteira com a Romênia. O primeiro romance dele foi Sátántangó, publicado em 1985. O romance retrata um grupo de moradores desamparados em uma fazenda coletiva abandonada no interior da Hungria, pouco antes da queda do comunismo.

O escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2025 em 9 de outubro de 2025, foi descrito como o "mestre do apocalipse" pós-moderno
O escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2025 em 9 de outubro de 2025, foi descrito como o "mestre do apocalipse" pós-moderno (foto: Leo NEUMAYR / APA / AFP)

No romance Háború és háború, Krasznahorkai desloca a atenção para além das fronteiras de sua terra natal húngara, permitindo que o humilde arquivista Korin decida, como ato final de sua vida, viajar dos arredores de Budapeste para Nova York para que ele possa, por um momento, ocupar um lugar no centro do mundo.

O autor também "olha para o Oriente, adotando um tom mais contemplativo e refinadamente calibrado. O resultado é uma série de obras inspiradas nas impressões profundas deixadas por suas viagens à China e ao Japão".

Krasznahorkai é "um grande escritor épico da tradição centro-europeia que se estende de Kafka a Thomas Bernhard, e se caracteriza pelo absurdo e o excesso grotesco", disse o júri.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 09/10/2025 08:16 / atualizado em 09/10/2025 09:12
SIGA
x