"Acabamos com a guerra em Gaza", diz Trump sobre cessar-fogo

O presidente Donald Trump afirmou, nesta quinta-feira (9/10), que o governo dos Estados Unidos "acabou" com a guerra na Faixa de Gaza. A fala do republicano ocorreu após ele anunciar, na quarta-feira (8/10), que Israel e o Hamas acordaram a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, que inclui a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.
"O presidente norte-americano Donald Trump, anunciou que Israel e o Hamas acordaram a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, que inclui a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos", disse Trump na Casa Branca.
O presidente norte-americano também destacou que vai "garantir que Gaza seja refeita com riqueza" e citou que os reféns mantidos pelo Hamas serão libertados de Gaza na segunda (13/10) ou na terça-feira (14/10).
President Trump Hosts a Cabinet Meeting, Oct. 9, 2025 https://t.co/ovasnWgb9b— The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025
Trump ainda agradeceu os negociadores do Catar, Egito e Turquia, e anunciou que tentará viajar ao Egito para a assinatura do acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns em Gaza. "Tentarei viajar. Tentaremos chegar lá e estamos trabalhando no momento exato", declarou.
