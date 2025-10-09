InícioMundo
ISRAEL x HAMAS

"Acabamos com a guerra em Gaza", diz Trump sobre cessar-fogo

O presidente norte-americano também destacou que vai "garantir que Gaza seja refeita com riqueza"

Trump disse que o governo dos Estados Unidos
Trump disse que o governo dos Estados Unidos "acabou" com a guerra na Faixa de Gaza - (crédito: AFP)

O presidente Donald Trump afirmou, nesta quinta-feira (9/10), que o governo dos Estados Unidos "acabou" com a guerra na Faixa de Gaza. A fala do republicano ocorreu após ele anunciar, na quarta-feira (8/10), que Israel e o Hamas acordaram a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, que inclui a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.

"O presidente norte-americano Donald Trump, anunciou que Israel e o Hamas acordaram a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, que inclui a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos", disse Trump na Casa Branca.

O presidente norte-americano também destacou que vai "garantir que Gaza seja refeita com riqueza" e citou que os reféns mantidos pelo Hamas serão libertados de Gaza na segunda (13/10) ou na terça-feira (14/10).

Trump ainda agradeceu os negociadores do Catar, Egito e Turquia, e anunciou que tentará viajar ao Egito para a assinatura do acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns em Gaza. "Tentarei viajar. Tentaremos chegar lá e estamos trabalhando no momento exato", declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 09/10/2025 13:36 / atualizado em 09/10/2025 13:50
SIGA
x